Negociatat, Gjermania vë kusht               

Gjermania vë si kusht për votën e saj pro hapjes së negociatave hartimin e ligjit të ri zgjedhor dhe zbatimin e tij që nga zgjedhjet lokale të verës së vitit 2019. Reporteri për Shqipërinë në Bundestag Thorsten Frei paraqet këtë ultimatum të ri për politikën shqiptare, krahas kushtit të verifikimit të pasurisë dhe figurës së 57 gjyqtarëve dhe prokurorëve në organet më të larta të sistemit të drejtësisë.

Thorsten Frei, reporter për Shqipërinë në Bundestag :“Ne nuk duam që të nisin negociatat deri kur të plotësohen kushtet e vëna nga Këshilli Europian dhe në mënyrë të veçantë plotësimi i rivlerësimit të 57 gjyqtarëve dhe prokurorëve drejtues të sistemit aktual të drejtësisë shqiptare dhe e dyta përfundimi në kohë i Reformës Zgjedhore. Që të jem i qartë, nuk do ketë asnjë nisje të negociatave të anëtarësimit nëse zgjedhjet lokale nuk zhvillohen sipas ligjit të ri zgjedhor që duhet të miratohet pa humbur kohë nga parlamenti shqiptar”.

Lidhur me Reformën në Drejtësi Frei e ka konsideruar të pabalancuar projektligjin e socialistëve për shkollën e Magjistraturës dhe krahas thirrjes për kryeministrin Edi Rama që të gjejë një zgjidhje kompromisi me opozitën për këtë çështje ka propozuar që ekspertë të pavarur ndërkombëtare të përfshihen në zgjedhjen e njerëzve që do të mbajnë pozicionet kyçe në organet e reja të drejtësisë.

Klan Plus