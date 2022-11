Negociatat Kosovë-Serbi nisin në Bruksel, gazetarja: Palët kanë diskutuar për konvertimin e suksesshëm të targave

21:12 15/11/2022

Kanë nisur në Bruksel negociatat mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për gjetjen e një zgjidhjeje për çështjen e targave. Kreu i delegacionit të Kosovës, Besnik Bislimi është takuar me të dërguarin e BE për dialogun Miroslav Lajçak. Takimi u kërkua nga Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell.

Për të dhënë më shumë detaje, gazetarja Blerta Dalloshi Berisha ka zhvilluar një lidhje direkte për edicionin e lajmeve në Tv Klan.

Reis Çiço: Cili është qëndrimi i Brukselit në lidhje me zhvillimet më të fundit dhe çfarë kërkon Prishtina zyrtare?

Blerta Dalloshi Berisha: Brukseli kërkon me ngulm një takim Kurti-Vuçiç para datës 21 Nëntor kur edhe pritet të hyjë në fuqi vendimi për gjobat për serbët të cilët mbartin targa ilegale në veturat e tyre, ndërsa një takim është zhvilluar nëpërmjet kryenegociatorit të Kosovës, Besnik Bislimi me të dërguarin e BE për dialogun, Lajçak, i cili ka njoftuar në Twitter se është duke kërkuar zgjidhje për targat, ndërkohë edhe nëpërmjet një komunikate për mediat, zyrat e Zv/ministrit Bislimi ka theksuar se kanë diskutuar Bislimi dhe Lajçak për dialogun dhe nuk do të lejojnë që të shpërqëndrohen në çështje të tjera dhe të lihet anash dialogu.

Në fund të komunikatës përmendet se palët kanë diskutuar për opsionet për konvertimin e suksesshëm të të gjitha targave ilegale në ato legale. Kanë diskutuar se si do të veprojnë, por nuk kanë sqaruar nëse do të lëshojë pe Prishtina dhe se do të shtyhet çështja e konvertimit të targave.

Ndërkohë, çështja tjetër që tani ka dalë në Kosovë ku Lista Serbe thotë se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje pasi Presidentja ka shpallur datën 16 Dhjetor për mbajtjen e zgjedhjeve në 4 komuna serbe./tvklan.al