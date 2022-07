Negociatat, qeveria festë më 28 Korrik

23:06 23/07/2022

Rama: Fiks në datën e lidhjes së marrëdhënieve me SHBA, Shqipëria u lidh me BE

Kryeministri Rama ka njoftuar se më 28 Korrik do të festohet çelja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Sipas kreut të qeverisë “në 100-vjetorin e lidhjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria u lidh edhe me BE-në”.

Kryeministri shprehet se “Në 28 Korrik, fiks në datën e lidhjes së marrëdhënieve me SHBA, ora 19:00, në Sheshin Skënderbej, nis një mbrëmje kremtimi e këtyre dy miqësive të mëdha për shqiptarët e Shqipërinë, me muzikë e me dashuri mesveti”.

Ende nuk bëhen të dituar detaje të tjera nga kjo festë, në të cilën nuk dihet nëse do të jetë e pranishme opozita.

