Negociatat, Rama: Nuk kam pritshmëri, nuk do të ndodhë gjë

10:07 15/06/2022

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një intervistë me POLITICO, ku ka folur në lidhje me anëtarësimin e Shqipërisë në BE, idenë e Macron për një komunitet politik europian dhe Serbinë.

Sa i përket çeljes së negociatave, kreu i qeverisë tha se nuk ka ndonjë pritshmëri dhe se Shqipërisë dhe Maqedonia e Veriut nuk do t’u hapin formalisht bisedimet për anëtarësim.

“Nuk kam asnjë pritshmëri. Unë mendoj se asgjë nuk do të ndodhë. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk do të hapin zyrtarisht bisedimet për anëtarësim”, thotë ai.

I pyetur nëse ndonjë lider i BE-së kishte sinjalizuar se bisedimet mund të fillojnë së shpejti, Rama u përgjigj se “çfarë sinjalesh mund të japin? Kjo nuk ka të bëjë me ta. Përsëri, bëhet fjalë për Bullgarinë. Të gjithë janë dakord, të gjithë mbështesin, të gjithë mendojnë se kjo duhet të ndodhë dhe kjo duhet të kishte ndodhur tashmë. Por, kufiri i tyre i manovrimit është i kufizuar nga Bullgaria.”

Rama tha se nuk pret që liderët e Bullgarisë të ndryshojnë pozicionin e tyre.

“Është një spirale. Kanë hyrë në një spirale që është shumë, shumë e vështirë për të dalë”, tha Rama.

Rama ka theksuar se nëse nuk do të ketë progres këtë muaj, ai do të kërkojë ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në procesin e anëtarësimit.

“Nëse asgjë nuk ndodh në qershor, ne do të kërkojmë të ndahemi nga ky çift, që tashmë po humbet vazhdimisht”, tha Rama.

“Kam besim se kjo është ajo që duhet të bëjmë dhe, nëse udhëheqësit e BE-së do të pajtohen apo jo, këtë do ta shohim”, shton ai.

Udhëheqësi shqiptar tha gjithashtu se mbështet idenë e Presidentit francez, Emmanuel Macron, për një Komunitet Politik Europian. Një organizatë që do të jetë e hapur për anëtarët dhe jo anëtarët e BE-së.

“Mendoj se ka të drejtë. Kjo duhej të ishte bërë shumë kohë më përpara sepse është vizionare si ide”, tha ai.

Sa i përket rregullave si duhet të funksionojë ky organizëm, Rama u shpreh se, “Kjo mund të diskutohet, por në parim, të ketë një komunitet politik që organizon veten në mënyra të ndryshme… është e rëndësishme dhe përtej BE-së që kemi sot, e cila është e paaftë që të ballafaqojë sfidat e kohës që janë përpara”.

Rama ka folur edhe për pozicionin e Beogradit dhe faktin që nuk ka sanksionuar Rusinë.

“Duhet të kuptoni se Serbia është në një pozicion shumë të ndryshëm nga shumë të tjerë, për shkak të historisë së saj, për shkak të lidhjeve të veçanta me Rusinë”, tha ai.

Ai tha se beson se Serbia duhet të vendosë sanksione mbi Moskën me kalimin e kohën, por paralajmëroi që të mos nxitet Beogradi për shkak edhe të varësisë me furnizimet energjetike nga Rusia.

“T’u kërkosh që ta bëjnë tani, dhe në të gjithë diapazonin, është praktikisht e pamundur… Është vetëvrasëse për ekonominë e tyre”, tha ai.

”Ushtrimi i tepërt i presionit perëndimor mbi Serbinë mund të jetë i dëmshëm për stabilitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor”, paralajmëroi Rama.

“Ne ndonjëherë duhet të durojmë bashkë me të tjerët dhe të kuptojmë se çfarë po ndodh, përndryshe nuk mund ta mbajmë këtë komunitet të bashkuar për qëllime më të larta dhe më të mira”, theksoi ai.

“Mendoj se Serbia është në rrugën e duhur. Sigurisht, jo me shpejtësinë që mund të na pëlqejë apo mund të dëshirojmë. Por, më besoni, skenarët e tjerë janë vërtet shumë të këqij për të gjithë dhe, veçanërisht, për këtë rajon”, tha Rama./tvklan.al