Negociatat, Ukraina reagon pas deklaratave të Rusisë: Synojnë të provokojnë tension në media

19:58 18/03/2022

Deklaratat e Rusisë për bisedimet e paqes me Ukrainën kanë “për qëllim të provokojnë tension në media”, tha një këshilltar i presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Mykhailo Podolyak, i cili është gjithashtu anëtar i ekipit negociator të Ukrainës, tha se pozicioni i Ukrainës në negociata nuk ka ndryshuar.

“Armëpushim, tërheqja e trupave dhe garanci të forta sigurie me formula konkrete”, shpjegoi ai.

Komentet e tij vijnë pasi Vladimir Medinsky, një anëtar i ekipit negociator të Rusisë, pohoi se Moska dhe Kievi janë kryesisht në një linjë për çështjen e neutralitetit të Ukrainës. Ai tha se të dy vendet ishin “në gjysmë të rrugës” për çështjen e çmilitarizimit në Ukrainë./tvklan.al

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas.