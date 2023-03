Nelson Hysa në ring

Shpërndaje







23:41 16/03/2023

Boksieri duelon me Vikapita Moreiro për brezin interkontinental

Nelson Hysa do të boksojë të premten për titullin interkontinental të Universal Boxing Organization për peshat e rënda në sallën sportive “Feti Borova” në Tiranë.

Rivali është Vikapita Moreiro nga Namibia, i cili në karrierën si profesionist ka zhvilluar 45 sfida. Një brez që vlen shumë për Nelson Hysën i cili numëron 6 duele si profesionist, por nuk ngurroi të bënte batuta me kundërshtarin.

“Do t’i jap një rrip tjetër që të mbledhë nofullat”, tha ai.

Eventi “Grushti i Hekurt” do të ketë 11 duele ku janë edhe boksierë të tjetër shqiptarë mes tyre Alban Beqiraj, i cili mori medalje bronzi në boksin amator në Kampionatin Botëror të mbajtur në 2021 në Beograd.

“Janë kundërshtarë të fortë”, tha Taulant Stërmasi, organizator.

Sfidat do të nisin në orën 17:00 dhe do të kulmojnë me atë të Nelson Hysës që do të jetë me 8 raunde.

Tv Klan