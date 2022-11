Nelson Hysa sfidon Danny Williams

21:20 12/11/2022

Kampioni britanik është përballur edhe me Mike Tyson

Nelson Hysa do të përballet në ndeshjen e 5 si boksier profesionist. Kampioni shqiptar do të përballen në eventin e boksit Titian fight 3, në ndeshjen kryesore kundër kampionit britanik Danny Williams i cili vjen në këtë ndeshje me 54 fitore si profesionist.

“Jam përgatitur kam dhe eksperiencën e dhuruar për të boksuar. Dua të fitoj. Në ndeshje do ta shohim kush do të jetë më i forti”, Danny Williams.

Gjatë karrierës së tij Williams është përballur me boksierë të jashtëzakonshëm si Mike Tyso dhe ka shumë eksperiencë, por shqiptari Hysa e kalon këtë me batutë.

“A rrah me Tyson jo me Nelson, do ta provojë… Shpresoj të mos i ikë optimizmi nga fundi i ndeshjes. Jemi mundu me u stërvit të jemi sa më dinjitozë. Nuk do ia lëmë në dorë as fatit as eksperiencës”.

Titan Fight 3 do të mbahet mbrëmjen e së dielës në Pallatin e Sportit, “Ramazan Njala” në Durrës.

