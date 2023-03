Nëna denoncon në Stop: E prisnim djalin në shtëpi, ata e futën brenda! I kam larë rrugët me lot

21:26 16/03/2023

Arjan Hyseni, prej 5 muajsh në burg pasi makina që i dha pronari në Zvicër ishte e vjedhur

Stop shkoi në Sarandë te zonja Feruze Hyseni, e cila tregon problemin e djalit të saj, Arjan Hyseni. Pasi kishte punuar në Zvicër me një shtetas shqiptar, Shkëlqim Shameti, në vend të pagesës i kishte dhënë një makinë, duke bërë edhe certifikatën e shitjes. Kjo ndodhi në 20 shtator 2022. Në 10 tetor djali niset drejt Shqipërisë. Në pikën kufitare të Qafë Botës, Arjani u ndalua dhe i thanë, se makina është në alert, pasi është denoncuar e vjedhur në 10 shtator 2022. Prej 5 muajsh Arjan Hyseni ndodhet në burg.

“Ka punuar 3 muaj në Zvicër dhe ka punuar tek një shqiptar. Atje në këmbim të punës që ka bërë, nuk i kanë dhënë paratë pronari dhe i ka dhënë makinën si pagesë. Për makinën kanë bërë këtë dokument. E merr djali dokumentin, i besoi sepse edhe gjuhën nuk e dinte, por i besoi duke ditur që dokumenti ishte me vulë e firmë. Niset nga Zvicra, Francë, Itali, Greqi dhe vjen në Qafë Botë. Aty e ndalojnë djalin dhe atje del makina me alarm. Ne e prisnim djalin në shtëpi. Pastaj e arrestuan dhe e futën brenda. Personi shqiptar është Shkëlqim Shametin. Po ta kishte ditur që makina ishte e vjedhur, djali s’e merrte. Unë nuk e kam në rrugën e vjedhjes, të hajdutit, e kam djalë të rregullt. Unë jam e shqetësuar si nënë dhe jam shumë e prekur. E them me shpirt që unë i kam larë rrugët me lot, duka një drejtësi”, rrëfen nëna e Arjanit.

Prokurori Ilir Hoxha dhe gjyqtarja Suela Xhani, duket se nuk kanë marrë në konsideratë disa detaje, që mund të kishin ndryshuar rrjedhën e ngjarjes.

“Në datën 10 tetor 2022 në pikën kufitarë të Qafë Botit në Shqipëri, është paraqitur Arjan Hyseni me automjetin Volkswagen Scirocco me tagra GE863031 dhe në fakt në momentin që është vendosur targa në sistemin TIMS ka dalë në alert. Në këtë moment është bërë dhe arrestimi në flagrancë i tij. Dy ditë më vonë, prokurori i çështjes Ilir Hoxha ka kërkuar cilësimin si të vlefshëm të arrestimit dhe lënien e masës së sigurisë arrest me burg për të. Në fakt kjo histori është miratuar edhe nga gjyqtarja Suela Xhani, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Sarandës. Por ajo çka të bën përshtypje në këtë histori, është fakti se janë paraqitur një sërë dokumentesh në lidhje me këtë automjet, nuk kanë qenë fare të rëndësishme për prokurorin e çështjes as për gjyqtaren dhe në këtë mënyrë e kanë lënë në burg Arjan Hysenin. Gjithashtu duhet të cilësojmë se blerja e një makine në vendet e Europës është tjetër procedurë nga ajo në vendin tonë. Të dyja palët shprehin vullnetin e lirë nëpërmjet një formulari dhe bëhet dorëzimi i certifikatës origjinale të mjetit. Ama për prokurorin dhe gjyqtaren e Sarandës mesa duket nuk kanë rëndësi dhe zoti Hyseni vijon të mbetet në burg”, shprehet gazetarja e Stop.

Motra e Arjan Hysenit ka komunikuar me Shkëlqim Shametin, por ky i fundit është shmangur, duke lënë dyshime, se gjithçka është bërë me qëllim.

Motra e Arjan Hysenit: Në momentin që ky (Arjani) i ka thënë që makina rezulton e vjedhur, ky (Shkëlqimi) thjeshtë e ka mbyllur telefonatën. Është përpjekur ta marrë përsëri, gjë që na u duk e dyshimtë. Atëherë thirra Shkëlqimin. Atij iu duk çudi. Thotë jo nuk ka mundësi, si mund të jetë makina e vjedhur, kur makina i ka çelësat përkatës dhe dokumentet, si mund të jetë e vjedhur, sepse vëllai makinën e ka blerë me punë. Kam komunikuar dhe njëherë, për t’i thënë, që më dukesh i dyshimtë, sepse disa herë e ke gënjyer vëllain, që do t’i jepje pagën, që i takonte. Më thotë jo aspak, vëllait ia kam dhënë pagesën, një pjesë të parave dhe ato, që s’kam mundur, kemi rënë në marrëveshje, që të merrte makinën. Makina nuk e di, çfarë ngatërrojnë atje në Shqipëri, në doganë, po makina nuk është e vjedhur, e ka blerë vëllai, është më të gjithë çelësat, ia kam dhënë, ka shkruar dhe kontratën.

Gazetarja: Ndërkohë, në certifikatën e blerjes është një emër i huaj.

Motra e Arjan Hysenit: E kam pyetur vëllain për këtë gjë dhe ai mbante mend emrin e bashkëjetueses së Shkëlqimit, e cila është me shtetësi zvicerane dhe quhej Gole. Unë jam përpjekur disa herë, për t’u lidhur dhe për të më dhënë ndonjë dokument, ose ndonjë aprovim, që të mund të lidhej dhe me Gjykatësit, ose Prokurorët, që ta dëshmonte me fjalë me komunikimin, por ai ka refuzuar, më ka mbyll telefonin. “Të lutem mos më shqetëso më!- ka thënë. Dhe këtu unë kam dyshimet e mia dhe tek sjellja e Shkëlqimit, sepse po të ishte i drejtë, do ta ndihmonte vëllain në këtë pjesë, të ishte i gatshëm, të hapte telefonatat të paktën./tvklan.al