Nëna e dy fëmijëve blen banesën që nuk “ekziston”

21:10 13/03/2023

Në këtë ndërtesë duhej të fillojë një etape e re në jetën e Maja Dançevskës, por…

“Si është e mundur që të përfundojmë në rrugë me dy fëmijë të vegjël, me të cilët me të vërtetë nuk e di se ku do shkoj”, tha Maja Dançevska.

Investitori Snezhana Petrusheviç, së bashku me bashkëshortin e saj Gjoko Petrusheviç, në vend se të ndërtojnë sipas lejes, e cila lejon ndërtimin e shtëpisë private, ato kanë ndërtuar ndërtesë me 12 banesa. 7 prej të cilave i kanë shitur, e në mesin e atyre 7 personave është edhe Maja.

“U dakorduam, ne e paguam 60% të shumës së përgjithshme të çmimit për banesën. Nënshkruam marrëveshje për shitblerje dhe ndërkohë pritëm që të shpërngulemi. Kur u përfundua ndërtesa, u shpërngulëm dhe pritëm që të përfundojë siç thoshte, procedura teknike që të na dorëzoj fletëpronësinë. Kur e pash se nuk ka fletëpronësi, unë vendosa të shkoj në kadastër, ku më thanë se në këtë vend nuk ka asnjë ndërtesë, ajo është e paraparë për shtëpi dhe nuk do të mund të marr fletëpronësi”, tha Maja Dançevska.

Pasi Maja e ka kuptuar se çfarë po ndodh, pronari i objektit ka filluar me kërcënime.

Kërcënimet i ka paraqitur në polici, e Maja edhe pse i bëhej presion, nuk e ndali luftën për pronën që e ka paguar dhe nuk po mund ta shfrytëzojë.

Më në fund, në vitin 2017, Gjykata Themelore e Kumanovës vendos që t’ia konfiskojë pronën Snezhana Petrusheviçit dhe ta shpallë fajtorë për ndërtim të paligjshëm.

Përveç se i konfiskohet prona, ajo do të dënohet edhe me dy vite burg me kusht, por askund nuk u akuzua për mashtrim, e Maja mbeti edhe pa para, por edhe pa pronë.

Edhe pse ka vendim të plotfuqishëm për konfiskimin e pronës, tanimë ish-pronari kërkon nga Maja që ta lëshojë objektin, e kjo çuditërisht pranohet nga gjykata. Kjo sepse në kadastër ende nuk është shkruar kjo pronë si e konfiskuar nga shteti, e nga ana tjetër, gjykata nuk e njeh marrëveshjen e nënshkruar në noter mes Maja Dançevskës si blerëse dhe Snezhana Petrusheviçit si shitëse, për shkak se objekti që është shitur ligjërisht nuk ekziston.

U përpoqëm të marrim prononcim edhe nga investitorja Snezhana Petrusheviç. Ajo nuk ishte në shtëpinë e saj. E ëma e saj tha se nuk di gjë për rastin.

Maja është e futur në këto labirinte juridike që prej vitit 2014, e fundi mund të jetë i dhimbshëm për atë dhe familjen e saj.

Klan Macedonia