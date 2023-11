Nëna e Stormzy-it zbulon detaje nga jeta e këngëtarit

22:41 19/11/2023

Në një intervistë për “The Mirror” ajo shpjegon se e këshillon herë pas here artistin

Nëna e reperit Stormzy ka folur për gazetën britanike “The Mirror” ku ka ndarë disa detaje nga jeta private dhe profesionale. Abigail Owuo, këmbëngul se ajo punon me djalin e saj dhe se herë pas here edhe e këshillon edhe në raste të caktuara.

“Nuk shqetësohem se njerzit mund të përfitojnë prej tij, sepse ai është një djalë shumë i zgjuar dhe i njeh njerzit”, është shprehur ajo.

Abigail është shumë e afërt me djalin e saj dhe madje thuhet se ka ndikuar në ribashkimin e tij me moderatoren e “Love Island”, Maya Jama nga e cila fillimisht u nda në vitin 2019. “A do të martohen dhe do të kenë fëmijë? Oh, nuk e di. Çdo gjë varet nga ata të dy”-ka vijuar më tej. Daily Mail kishte raportuar më herët për dëshirën e artistit për të krijuar familje me 29-vjeçaren.

Çifti së fundmi i dhanë fund spekulimeve prej muajsh, duke konfirmuar se ata ishin rikthyer pasi udhëtuan në Greqi gjatë pushimeve të kësaj vere.

