Nëna i vuan nga Alzhaimeri, Entela ndan momentin prekës: Më shikonte në sy dhe…

13:30 15/12/2021

Prej disa kohësh, Vjollca, nëna e Entela Cenkos vuan nga sëmundja e pakthyeshme e Alzhaimerit ose ndryshe, degradimit të trurit. Entela nuk është një figurë publike, as një mjeke, madje profesioni i saj si someliere është larg fushës mjekësore, por ka veç një dashuri të tejskajshme dhe vullnet për t’i dhënë nënës së saj një jetë normale. Sot, në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ajo rrëfen rrugëtimin e të dyjave në luftën kundër kësaj sëmundjeje, të cilën Entela ka zgjedhur t’i bëjë ballë me anë të ushqimit.

Ajo ka krijuar një dietë të posaçme për nënën e saj në mënyrë që truri të ushqehet si duhet dhe degradimi i tij të kryejë regres. Gjithçka ka nisur me stilin e jetës që tashmë është i kufizuar për Vjollcën, pasi mund të komandojë vetëm pjesën e sipërme të trupit të saj. Entela kujdeset që ajo të mos harrojë që e do, ia lyen thonjtë me manikyr të krijuar vetë, flokët me këna, por këto nuk janë asgjë përpara një momenti të lumtur kur përpjekja e saj u shpërblye.

Katerina Trungu: Mesa di, kemi edhe një video që na tregon përmirësimin e nënës suaj, çfarë ndryshimi ka ndodhur sepse ju thatë që ajo nuk flet, por keni vënë re që provon të thotë disa fjalë.

Entela Cenko: Të më falësh sepse unë kam shumë emocione kur flas për nënën. Ajo kupton dhe ne kemi gjuhën e syve dhe gjuha e syve është ajo që flet. Atë ditë, ngaqë unë i bëj shumë stërvitje që ajo të flasë sepse kordat i ka, por pjesën e të folurit jo.

Katerina Trungu: Mos ndoshta muskulatura e pengon?

Entela Cenko: Ajo i ka, ushqehet, por truri nuk ia jep komandën. Ajo më dëgjonte, më shikonte në sy dhe kur ka thënë atë gërmën “po”, ajo ka qenë gjëja që i jam falenderuar Zotit. Kjo ndodh sepse ka të bëjë mënyra e ushqimit, janë elementet që i kam përdorur.

Entela tregon se në dietën e nënës së saj ka përfshirë mjaft yndyra dhe ushqime të shëndetshme që e mbajnë trurin aktiv për të penguar “tharjen” e tij./tvklan.al