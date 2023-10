“Nëna me 2 fëmijë të vegjël është marrë peng nga Hamasi”, rrëfime tragjike nga Izraeli

21:39 10/10/2023

Një nënë me 2 fëmijë dyshohet se është rrëmbyer nga Hamasi pas sulmit që nisi të shtunën në Izrael. Lajmin e trishtë e ka bërë me dije një i afërm i nënës izraelite, për të cilën ka thënë se e ka dalluar në një video të publikuar nga militantët e Hamasit.

Yossi Sneider thotë për BBC News se është përpjekur që të kontaktojë me kushërirën e tij për t’u siguruar që ajo dhe fëmijët e saj ishin mirë dhe të sigurtë, por thotë se askush nuk i është përgjigjur. Ai nuk ka mundur të kontaktojë as me bashkëshortin e të afërmes së tij.

Disa orë pas tentativës së telefonatës, të shtunën në mëngjes, ai ndeshi në një foto në të cilën dukej se ishte kushërira e tij, Shiri Bib, dhe dy fëmijët e saj, Ariel katër vjeç dhe Kfir nëntë muajsh.

“Rreth orës 10 të mëngjesit, 10:30, të shtunën në mëngjes pashë një foto të Shirit duke mbajtur këta 2 fëmijë të vegjël, me terroristët e Hamasit që e rrethonin të gjithë. Nuk mund ta besoja foton,” tha Sneider për programin “Today” të BBC Radio.

Menjëherë pasi shikoi fotografinë, ai ndeshi me një tjetër pamje, tanimë video përmes së cilës konfirmoi frikën e tij më të madhe, kushërira e tij Shirin dhe fëmijët e saj ishin marrë peng nga Hamasi.

“Ata nuk kanë as ushqime, as pelena… Shpresojmë vetëm që terroristët nuk i kanë ndarë fëmijët nga nëna e tyre”, tha Sneider. /tvklan.al