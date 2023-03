Nënë e bir përfunduan me makinë në lumë, zbardhet shkaku i aksidentit tragjik

00:05 14/03/2023

Qato: Shoferët pa eksperiencë nuk duhet të lejohen të drejtojnë makina të fuqishme

Më 27 Qershor të vitit që lamë pas, dy jetë u shuan në një aksident tragjik me makinë. Nënë e bir ranë në lumin Osum në Berat, duke humbur jetën. Klaudia Xhaferraj ishte vetëm 30 vjeçe, ndërsa i biri, 6-vjeç. 10 muaj nga kjo ngjarje tragjike, zbulohet dhe shkaku i aksidentit të rëndë.

I ftuar mbrëmjen e kësaj të hëne në studion e emisionit “Opinion” të Blendi Fevziut, Drejtori i Policisë Rrugore, Altin Qato tha se nga analiza ka rezultuar se 30-vjeçarja nuk arriti të kontrollonte mjetin për shkak të fuqisë së madhe të tij. Nëna e re kishte vetëm 1 muaj që e kishte marrë patentën. ( Lexo më shumë )

Kreu i Rrugores shprehet se propozimi i ekspertëve është që shoferët e rinj, për 2 vite nga marrja e patentës të mos lejohen që të marrin makina me motor më shumë se 1.5. Kjo sipas Qatos, pasi këta shoferë nuk kanë eksperiencën e nevojshme për të kontrolluar një automjet të fuqishëm.

Deklaratat Qato i bëri duke marrë shkas nga aksidenti tragjik i ndodhur më 9 Mars në Tiranë, ku 20-vjeçari Klevis Ruçaj humbi kontrollin e mjetit, dyshohet për shkak të shpejtësisë së lartë dhe fluturoi nga mbikalimi në autostradën Tiranë-Elbasan. Nga aksidenti i rëndë humbi jetë vetë i riu, si dhe dy vajzat që ishin pasagjere, Erisilda Abedini 22-vjeçe dhe Sikela Përroj 23-vjeçe.

Altin Qato: Drejtuesi i mjetit i cili ka humbur jetën (Klevis Ruçaj) është drejtues mjeti prej 1 viti, në kategorinë B. Te neni 117, ne kemi propozuar dhe në Komisionin Parlamentar të Planifikimit, i cili ka bërë një draft ndryshimesh ligjore në Kodin Rrugor, kemi propozuar që të bëhet ndryshimi, që drejtuesit e mjeteve të kategorisë B, brenda dy viteve duhet të kenë një fuqi të limituar drejtimi të mjetit.

Blendi Fevziu: Pra nuk mund të marrin mjete me një shpejtësi kaq të madhe, fuqi motorike kaq të madhe.

Altin Qato: Duhet të jetë 54 kuaj fuqi, ose motor 1.5 siç themi ne. Nëse do kishte kaluar, ose do kalojë, ky drejtues mjeti me një përvojë 1 deri në 2 vite, nuk ka të drejtë të drejtojë një makinë me fuqi të madhe. Ne kemi rastin e një aksidenti shumë të rëndë dhe në Berat para disa muajsh, ku nëna me të birin me një muaj leje drejtimi kishte një makinë me fuqi të madhe motorike, pa një arsye, pa një parakalim, pa një shpejtësi, humbi kontrollin dhe ra në lumin Osum.

Blendi Fevziu: Për rastin e Osumit, nga se ndodhi? Çfarë nxori analiza?

Altin Qato: Ka humbur kontrollin e mjetit, mungesa e aftësisë profesionale për të drejtuar një mjet, mjeti i fuqishëm, nuk u ndalua as nga barrierat mbrojtëse. Prandaj kemi bërë edhe këtë propozim në Kod, që personat që kanë më pak së dy vite duhet të kenë një fuqi të kufizuar. Duhet të kenë një eksperiencë me një mjet me një fuqi më të vogël. Një mjet i tillë nuk do të kishte këtë shpejtësi, po do ishte e mundur edhe barrierat ta mbronin, ta kishin mbajtur./tvklan.al