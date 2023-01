Nënshkruhet marrëveshja për “Durrës Yacht And Marina”, Alabbar: Hapen vende pune, një nga projektet më të përparuara në botë

11:03 30/01/2023

Qeveria Shqiptare ka nënshkruar marrëveshjen me investitorin Mohamed Alabbar për të ndërtimin e “Durrës Yach And Marin” në qytetin e Durrësit.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes, investitori Alabbar tha se projekti në Durrës do të jetë një nga më të përparuarit në botë dhe kjo do të mundësoj edhe hapjen e shumë vendeve të reja të punës.

Alabbar vlerësoi edhe ekipin shqiptar për punën e bërë në hartimin e projektit.

“Ajo çfarë kemi arritur është vetëm fillimi, por e bukura është që filimi na bën të ndihemi kaq mirë. Por në trë njëjtën kohë shohim reagimet e njerëzve ndaj vizionit tuaj. Askush nuk ka kryer këtë vigjilencë ndaj meje siç e ka bërë qeveria e Shqipërisë. E di që kemi pasur momente ku ndoshta kam ardhur dhe jam ankuar, megjithatë duhet rimësuar kjo gjë dhe nuk them dot mjaftueshëm për njerëzit tuaj, për pasionin e tyre. Por kjo ku jemi tani dhe jemi shumë krenarë për këtë arritje. Është një rrugëtim i jashtëzakonshëm, përgëzime për mënyrën se si e keni përzemër vendin tuaj dhe jam kaq i lumtur që jam pjesë e këtij procesi dhe këtij vendi.

Vizioni juaj fillestar për ta patur të realizuar, ta shohim të realizuar dhe kuptojmë që të rinjtë shqiptarë po bëjnë ndryshime dhe gjërat që ne po bëjmë aty nuk janë bërë kurrkund në botë.

Është një gjë kaq e pabesueshme që vetëm këta të rinjtë në Shqipëri e kanë bërë, është një nga projektet më të pabesueshme në botë. Kemi një ekip të plotë shqiptar dhe ky ekip po shtohet, po flasim për hapjen e vendeve të punës, nuk është shumë për hapjen e vendeve të punës por për shtimin e cilësisë. Ata po drejtojnë një nga projektet zhvillimore më të përparuara në botë. Unë mendoj që ideja që gjejnë mundësi në vendin e tyre, e bën të mëzitshme për ta që të shkojnë jashtë.

Disa nga gjërat që po bëjmë këtu janë më të përparuara edhe se në Dubai. Është cilësia e mendjes ku të gjithë duam të investojmë. Njerëzit flasin për qytete inteligjente, por askush nuk e ka bërë asnjë teknologji nuk ka qenë kaq shumë e përmirësuar. Në Durrës do të jetë një nga më të përparuarat. Pas këtij nënshkrimi shpresoj që kjo të fuksionojë si motivuese për të thënë që shumë po ndodh në Shqipëri dhe në fakt kemi qenë me kaq fat që e kemi bërë këtë dhe rruga përpara është shumë entuziazmuese”, deklaroi Alabbar.

Ndërsa Kryeministri Edi Rama theksoi se ky do të jetë një nga investimet më të mëdha në rajonin e Ballkanit.

Balluku: Durrësi do të bëhet me 2 porte – Turistik të Marinës dhe Tregtar të Porto Romanos

Në nënshkrimin e marrëveshjes për zhvillimin e projektit “Durrës Yacht & Marina” ka qenë e pranishme dhe Zëvendëskryeministrja dhe njëkohësisht Ministrja për Energjinë dhe Infrastrukturën Belinda Balluku.

Gjatë fjalës së saj, Balluku është shprehur se Durrësi do të bëhet me 2 porte, atë Turistik të Marinës dhe atë Tregtar të Porto Romanos.

Balluku po ashtu ka thënë se më datë 1 Shkurt do të bëhet prezantimi i detajuar inxhinierik për të gjitha kompanitë e interesuara ndërkombëtare për këtë port.

Belinda Balluku: Nuk ka qenë e lehtë që të negocionim. Sot, përveç një projekti të rëndësishëm kemi dhe një grup shumë të përgatitur për projekte të reja. Besoj dhe e vlerësoj se ia kemi dalë më së miri se realizimi i projektit do të thotë se kemi bërë zgjedhjen e duhur.

Në Durrës janë kalatat, baseni dhe do t’i kthehet në përdorim qytetarëve. Durrësi do të kthehet në një zonë rekreative. Qytetarët e Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë do të kenë akses në vijën bregdetare. Ky zhvillim ridimensionon që të kemi mundësinë të bëjmë një reformë të thellë. Durrësi do të bëhet me 2 porte: Porti Turistik i Marinës dhe Porti Tregtar i Porto Romanos.

Në 1 Shkurt do të bëjmë prezantimin e detajuar inxhinierik për të gjitha kompanitë e interesuara ndërkombëtare. Duket që ka një interes të lartë për këtë port sepse do të jetë i lidhur me 2 porte. Kemi marrëveshje të nënshkruara. Ky port do të ketë ndikim në zhvillimin ekonomik të rajonit.

Flasim për një port që do të shtrihet në 450 hektarë. Është një port që është studiuar për të qenë i aksesueshëm për të akomoduar anije të tonazhit të lartë, thellësia e portit do të jetë mbi 16 metra. Të gjitha këto zhvillime inxhinierike shoqërohen me një zhvillim të rëndësishëm për të cilën kemi nisur diskutimet me partnerët tonë të NATO-s.

Kjo është një ndërmarrje historike që do të ndryshojnë njëherë e përgjithmonë Durrësin, do ta kthejnë Durrësin në një pikë reference.

Dua të falënderoj të gjithë grupin që kanë punuar së bashku. Tani nis një fazë më e vështirë, ajo e implementimit do të jetë akoma më shumë e komplikuar. Jam e sigurtë që do të ia dalim për të marrë më të mirën e këtij projekti për të mirën e Shqipërisë.

