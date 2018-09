Nënshkruhet marrëveshja, shqiptarët pa viza drejt shtetit amerikan

Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka nënshkruar marrëveshjen për liberalizimin e vizave me shtetin amerikanoqendror të El Salvadorit.

Marrëveshja u nënshkrua gjatë një takimi të Bushatit me homologun e tij nga El Salvadori në godinën e Kombeve të Bashkuara, në New York të SHBA-ve.

Lajmi bëhet i ditur nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, e cila në profilin zyrtar në rrjetet sociale tha se marrëveshja synon të lehtësojë lëvizjen dhe të përmirësojë marrëdhëniet dypalëshe në fushat e interesit të përbashkët.

Minister @DitmirBushati met FM of El Salvador @cancilleriasv. An agreement on visa liberalization was signed w/ #ElSalvador to facilitate movement & further boost relations b/w the two countries in areas of common interest. #UNGA AlbaniainSC 2022-2023 pic.twitter.com/EZt8jFswgA

— Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) September 26, 2018