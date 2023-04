Nënshkruhet vendimi, hiqen vizat për Kosovën

Shpërndaje







23:57 19/04/2023

Nga 1 Janari 2024, kosovarët do udhëtojnë pa viza

Është nënshkruar vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ai është nënshkruar nga presidentja e Parlamentit Evropian (PE) Roberta Metsola dhe nga ministrja e Suedisë, Jessika Rosëall, e cila e përfaqëson Këshillin e Bashkimit Evropian (BE) në emër të kryesuesit të radhës. Qytetarët e Kosovës përfundimisht mund të lëvizin lirshëm në vendet e BE-së më së largu me 1 Janar të vitit 2024.

Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi ka thënë se me këtë rast është mbyllur një proces i gjatë që kishte edhe pengesa gjatë rrugës. Ai tha se kosovarët do të ndjehen më evropianë.

Vitin e ardhshëm më qytetarët e Kosovës nuk do t’u nënshtrohen këtij procesi, vitin vijues nuk do të kemi raste si ai i Eroll Bilibanit, drejtorit të DokuFestit, i cili mori ftesë për të marrë pjesë në Berlinale, por anuloi udhëtimin, shkaku i refuzimit të vizës apo si i pingpongistëve që nuk morën pjesë në Evropian shkaku i vizës. Nuk do të kemi rast si ai i Jeton Nezirajt, që mori çmim të rëndësishëm evropian, por u desh ta anulonte udhëtimin shkaku i vizës.

Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën në negociatat me Këshillin Evropian për çështjen e vizave, e konsideroi padrejtësi këtë vonesë.

Të gjithë shtetasit e tjerë të rajonit mund të udhëtonin të lirshëm me përjashtim të atyre të Kosovës. Ishte e padrejtë dhe e paarsyeshme dhe kjo situatë tashmë ka mbaruar. Kosova punoi shumë për të plotësuar të gjitha kushtet, dhe i plotësoi ato para shumë viteve. Ky nuk është moment i rëndësishëm vetëm për Kosovën, por edhe për ne, për Bashkimin Evropian, pasi më në fund përmbushi premtimin e bërë

Vendimi pritet të publikohet në gazetën zyrtare dhe pastaj hyn në fuqi pas 20 ditësh. Kosova është vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor që i liberalizohen vizat.

Tv Klan