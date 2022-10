Nëntë titullarë nga Superliga

15:56 26/10/2022

Reja bën gati formacionin kundër Arabisë Saudite

5-3-2 do të jetë sërish rreshtimi i Kombëtares në ndeshjen miqësore me Arabinë Saudite. Tekniku Reja do të ruajë të njëjtin modul loje të cilit i qëndron besnik prej kohësh edhe në këtë ndeshje, e cila do t’i shërbejë për zbuluar lojtarë të vlefshëm për ekipin e parë.

Porta do t’i besohet Elhan Kastratit i cili luan në Itali. Në qendër të mbrojtjes është Bitri i Partizanit. Në të djathtë, Gurishta dhe Marku, në të majtë Turkaj dhe Hadroj. Në mesfushë Mala, Deliu dhe Mucolli. Sulmi që nga minuta e parë do t’i besohet Cikalleshit dhe Xhixhës.

Tekniku do të bëjë shumë zëvendësime edhe gjatë ndeshjes për të provuar lojtarë të tjerë. Takimi do të nisë në 16:30 me orën e Tiranës, por kjo miqësore nuk do të jetë mundësia e vetme për këta futbollistë.

Federata e Futbollit është pranë konfirmimit të një miqësoreje tjetër, edhe kjo jashtë datave të miratuara nga FIFA. Do të jetë sërish një kundërshtar që luan në Kupën e Botës. Është pikërisht Kombëtarja e vendit pritës, Katari. Ndeshja është parashikuar të luhet në Marbella të Spanjës më 9 Nëntor.

