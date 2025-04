Nepali do të lëshojë leje për ngjitje në malin Everest vetëm per personat me eksperiencë që kanë ngjitur të paktën një nga majat prej 7000 metrash të Himalajeve, sipas një projektligji të ri që synon të pakësojë numrin e alpinistëve dhe të përmirësojë sigurinë.

Nepali është përballur me kritika për lejimin e një numri të madh alpinistësh, përfshirë edhe ata pa përvojë që përpiqen të ngjisin majën më të lartë të botës (8849 metra).

Shpesh kjo shkakton një radhë të gjatë ngjitësish në “Zonën e Vdekjes”, një zonë pa oksigjen të mjaftueshëm.

Mbipopullimi është konsideruar shkaktar për numrin e lartë të vdekjeve. 12 persona vdiqën dhe 5 të tjerë humbën në shpatet e Everestit në vitin 2023 kur Nepali lëshoi 478 leje. 8 alpinistë vdiqën vitin e shkuar.

Propozimi i ri thotë që leja do të jepet vetëm nëse një alpinist sjell prova se ka arritur të përshkojë të paktën një mal me lartësi 7000 metra në Nepal.

Drejtuesi i stafit vendas dhe udhërrëfyeesi që shoqëron alpinistët, duhet të jenë nënshtetas të Nepalit.

Operatorët e ekspeditave ndërkombëtare i kanë kërkuar Nepalit të lejojë çdo mal me lartësi 7000 metra, jo vetëm ata në Himalaje për të marrë lejen e Everestit. Gjithashtu ka sugjerime se edhe një mal mbi 6500 metra në çfarëdo vendi të botës, do të ishte një ide e mirë.

Në Nepal ka mbi 400 male që lejohen ekspeditat, nga ku 74 prej tyre janë mbi 7000 metra të lartë, sipas të dhënave zyrtare. Megjithatë, vetëm disa prej tyre janë tërheqës për alpinistët./tvklan.al