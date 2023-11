“Nëse do të ma kthesh në jetë fëmijën…”, At Prel Gjurashaj: Premtimi i nënës i kthyer në mrekulli nga Shna Ndou

22:36 07/11/2023

“Nëse do të ma kthesh në jetë, atëherë unë aq sa peshon fëmija im, aq bukë do të ju jap për bamirësi njerëzve”, ishte ky premtimi që At Prel Gjurashaj thotë se një nënë i bëri Shna Ndout për të ja kthyer në jetë personin e saj të shtrenjtë që ishte mbytur në një enë me ujë, nga dhe ku ka marrë emrin “buka e Shna Ndout”.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, At Prel Gjurashaj ka dhënë mjaft detaje interesante për Kishën e Laçit.

At Prel Gjurashaj: Këtu ishte vendosur dhe statuja e vjetër e Shna Ndojt e këtu ka qenë edhe statuja e vjetër…

Blendi Fevziu: A keni gjetur foto të vjetra të kishës?

At Prel Gjurashaj: Ka një foto nga jashtë si ka qenë në atë kohë.

Blendi Fevziu: Shërbesat fetare kur bëhen?

At Prel Gjurashaj: Rregullisht bëhen 3 ditë shërbesat fetare. Kryesisht është mesha e shenjtë për ne katolikët që është ngjarja kryesore e fesë. Këtu është ungjilli dhe buka e Shna Ndout që praktikisht lidhet me një mrekulli tjetër që e ka bërë Shna Ndou.

Blendi Fevziu: Që është?

At Prel Gjurashaj: Një grua kishte një fëmijë nja 20 muajsh dhe doli për të bërë disa punë jashtë shtëpisë së saj dhe la fëmijën vetëm në shtëpi. Thuhet se fëmija ra në enë të madhe të mbushur me ujë dhe u mbyt. Kur nëna erdhi në shtëpi dhe pa fëmijën e mbytur, u dëshpërua dhe kërkoi Zotit për ndërmjetësimin e Shna Ndout për të ja kthyer në jetë dhe në jetë dhe i bëri një premtim: Nëse do të ma kthesh në jetë, atëherë unë aq sa peshon fëmija im, aq bukë do të ju jap për bamirësi njerëzve. Që atëherë është ndërtuar “buka e Shna Ndout” ku njerëzit japin kontributin e vet për njerëzit që janë në hall./tvklan.al