“Nëse i ndodh diçka Edës, vajzat shkojnë në jetimore“, çifti i nënave vazhdon betejën në gjykatë

18:31 10/05/2023

Rreth një vit e gjysmë më parë, Edlira Mara dhe Alba Ahmetaj rrëfyen në “Rudina” në Tv Klan historinë e tyre të dashurisë, rrugëtimin e vështirë, dëshirën e madhe për t’u bërë nëna dhe paragjykimet që hasën mbi fertilizimin “in vitro” si dhe sfidat e prindërimit duke qenë anëtare të komunitetit LGBT.

Ato shpjeguan se binjaket nuk janë të regjistruara në gjendjen civile, çështjen e kishin dërguar në Apel dhe kishin kërkuar që në regjistër të figuronin dy nëna dhe jo një e vetme. Këtë të mërkurë, Alba rikthehet në program ndërsa ndodhemi në prag të paradës së 17 Majit dhe tregon se situata nuk ka asnjë përmirësim.

Rudina Magjistari: Ato janë në moshën e çerdhes tani, për pak duhet të frekuentojnë kopshtin. Si e keni zgjidhur ju këtë çështje?

Alba: Vajzat janë në çerdhe.

Rudina Magjistari: Në çerdhe private apo shtetërore?

Alba: Shtetërore. Pavarësisht se s’janë të regjistruara në e-Albania, në regjistrin kombëtar kanë një vërtetim mund të themi me të cilin janë regjitruar në çerdhe. Nuk e dimë si do funksionojë për kopshtin, shpresojmë që vërtetimi të vazhdojë të funksionojë edhe për kopshtin, por që nuk është zgjidhje kjo që të të duhet të shkosh në kushedi sa zyra, të marrësh lloj-lloj certifikatash, vërtetimesh apo ku di unë se çfarë për një shërbim që fëmijët duhet ta marrin pa gjithë këto telashe.

Alba thotë se nëse çdo procedurë do të bëhet elektronike përmes e-Albania, do të jetë edhe më e vështirë sepse vajzat nuk figurojnë të regjistruara dhe nuk ekzistojnë për shtetin. Ajo tregon edhe se në cilën pikë ndodhen me proceset gjyqësore.

Alba: Ne jemi nëpër gjykata, tashmë jemi në gjykatën e lartë dhe po presim datën e seancës ku do jepet vendimi i radhës.

Rudina Magjistari: Ndërkohë, vendimi i gjykatës së Apelit si ka qenë?

Alba: Ka qenë negativ.

Rudina Magjistari: Dhe mendoni se Gjykata e Lartë mund ta ndryshojë?

Alba: Jo. Mendoj do vazhdojë të jetë negativ.

Rudina Magjistari: Dhe pastaj si mendoni, si do vazhdoni?

Alba: Do shkojmë në Gjykatën Kushtetuese. Në qoftë se Gjykata Kushtetuese është negative, do shkojmë në Gjykatën e Strasburgut. Ai është hapi i radhës.

Xheni Karaj shton se një tjetër problem për Edën dhe Albën është fakti që nuk mund të udhëtojnë dot me binjaket sepse nuk kanë pasaporta. Duke i mëshuar kësaj, Alba shpreh edhe frikën e saj.

Alba: Kjo është frika më e madhe që ekziston çdo ditë. Dikush mund të mendojë që është diçka bajate, por nëse i ndodh diçka Edës, vajzat shkojnë automatikisht në një jetimore dhe unë nuk kam asnjë të drejtë për t’u kujdesur për to./tvklan.al