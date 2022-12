Nëse jeni kurnac, ndoshta duhet t’i hidhni një sy horoskopit

20/12/2022

Jemi në sezonin e festave dhe kjo do të thotë shumë shpenzime për dhuratat. Megjithatë disa njerëz mund të jenë pak më shumë si kurnaci se sa si Babagjyshi dhe kjo do të thotë se shtrëngojnë rripat. Por për këtë mund të fajësoni shenjën e horoskopit.

Nëse shenja juaj e horoskopit, shenja që sundon në shtëpinë e dytë ose shenja që ndodhet në planetin e Afërditës ndodhet në listën e mëposhtme, atëherë jeni person që keni tendencë të kurseni më shumë se sa duhet.

Peshorja

Peshoret i përbuzin njerëzit që kursejnë por gjithnjë përpiqen të gjejnë dikë që të paguajë për shpenzimet e tyre. Me shijet e tyre të kushtueshme dhe përçmimin për punën, janë të lindura për të qenë përfituese. Zakonisht nuk mbajnë para me vete apo të paguajnë, megjithatë rrallë iu sheh ndonjë rrudhë në fytyrë apo ndonjë barrë mbi shpatulla. Të hijshme, të pashme dhe të sjellshme, ato e përdorin faktin që pëlqehen nga të tjerët dhe e konsiderojnë këtë joshje të tyren si një cilësi që duhet faturuar. Nëse kaloni kohë me një Peshore barazohet me të shpenzuarit para për to, por për disa, sidomos të vetmuarit dhe të pasurit, çmimi justifikon privilegjin.

Bricjapi

Bricjapët janë dorëshpuar që do të mbledhin monedha për vite të tëra nëse është e nevojshme për të blerë diçka të kushtueshme, ekstravagante, të klasit të parë. Janë një shenjë e zënë me përgatitjen e së ardhmes nëpërmjet kursimit strategjik dhe janë të gatshëm për të dhënë hua, por kurrë për të falur. Nëse i detyroheni diçka një Bricjapi, do t’iu duhet ta ktheni me interes dhe në këmbim do të dëgjoni këshilla për kursimin. Më mirë të mbeteni trokë se sa në borxh me këtë shenjë.

Peshqit

Nuk janë shenjë kurnace, por mbeten pa para për shkak të shpenzimeve të tyre të pakontrolluara. Merita e Peshqve qëndron në faktin se kanë një talent që ta paraqesin veten sikur janë viktima të pafajshme të rrethanave dhe t’i mashtrojnë njerëzit që të paguajnë për ta. Nuk kanë turp të pranojnë lëmoshë nga të tjerët dhe ta bëjnë gjithçka të duket sikur është thjesht një gjest i padëmshëm./tvklan.al