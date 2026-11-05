Mosha në të cilën të rinjtë duhet të largohen nga shtëpia e prindërve dhe të ndërtojnë jetën e tyre të pavarur u bë temë debati, duke sjellë përplasje mendimesh mbi varësinë familjare dhe mbështetjen e prindërve këtë të enjte, më 5 nëntor, në emisionin “Shije Shtëpie”.
Eksperti IT Ardit Gavani ndau mendimin se qëndrimi për një kohë të gjatë nën kujdesin e prindërve mund të pengojë pavarësimin dhe marrjen e përgjegjësive, duke sjellë edhe mentalitetin amerikan si shembull.
“Unë kam pasur fatin që për shkak të lidhjes me Amerikën shumicën e shoqërisë dhe kontakteve i kam në Amerikë. Edhe ku jam mësuar atje jam hasur me një farë mentaliteti tjetër, domethënë një mentalitet që kur ti shkon maksimalja 21 vjeç, kjo është maksimalja fare, ti duhet të kesh dalë nga shtëpia. Domethënë nuk ka rëndësi je vajzë, djalë, mundësisht dhe më herët, 18 vjeç, ka dhe disa që e bëjnë 16, 17 vjeç kur marrin dhe patentat.
Dhe është shoqëri që konsiderohesh në thonjëza ‘loser’, dështak, që nuk po ia del në jetë domethënë nëse ti vazhdon qëndron me prindërit dhe vazhdon je në hijen e prindërve, për çdo gjë. Domethënë që nga këshillimi, që nga varësia financiare, emocionale e të tjera. Dhe mua më ka pëlqyer shumë si mentalitet, si qasje e edukimit që bën shoqëria në tërësi sepse i rrit njerëzit. Po ta vesh re domethënë është si në natyrë. Domethënë ne jemi ndër qeniet e, ndër kafshët e vetme në natyrë që rrimë me prindërit mundësisht deri 40, 50 vjeç e sipër.”
Në këtë moment ekonomistja Etleva Treska e kundërshtoi qasjen e tij duke pohuar se nuk ka asgjë të keqe të qëndrosh me prindërit duke u favorizuar nga lehtësirat që të jep jetesa me ta.
“Po ç’të keqe ka? Pse duhet të kryqëzohet fëmija im në rrugë, të masakrohet kur ka mundësi dhe ka kushte ekonomike në familje? Nuk e quaj normale që të masakrohesh kur ke ca kushte dhe ca mundësira për të ecur përpara, për shkollën… Më fal, po unë po të kisha prindrit do ta doja një përqafim nga prindi se ne kemi filluar shkëputjen emocionale. Po çfarë të keqe ka mo rrosh një çikë rehat? Unë kam jetuar me prindërit e mi për 22 vjet deri sa u martova. A kam jetuar unë me prindërit gjithë kohës? A jam bërë njeri i suksesshëm? A kam arritur të gjitha, biznesin, të jem dhe dhe jashtë konsulente, të kem një rrjet që pak veta mund ta mund ta konceptojnë? Unë jam bërë e suksesshme, kam pasur përkrahjen e prindërve, më kanë ndihmuar rritjen e fëmijëve, në të gjitha.”
Këndvështrimet ishin të ndryshme por të gjithë të ftuarit ranë dakord me idenë se fëmijët nuk duhet ta marrin të mirëqenë ndihmën e prindërve duke mos bërë asnjë përpjekje për të arritur suksesin e tyre personal.
/tvklan.al