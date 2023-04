“Nëse nuk vij për dy ditë bëj kallëzim sepse…”, çfarë i tha së ëmës i zhdukuri në Sarandë

23:33 24/04/2023

Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari rezultojnë të zhdukur prej më shumë se dy javësh. Policia dhe familjarët e tyre janë duke zhvilluar kërkime në disa zona në Sarandë, por pa rezultat

Nëna e Leonard Thodhorit ka treguar për gazetarin Spartak Koka se së fundmi djali i saj ruhej pasi kishte frikë se e ndiqnin dhe mund ta vrisnin. Ajo ka rrëfyer për gazetarin Koka se Leonardi i ka thënë që nëse nuk kthehet brenda dy ditësh në shtëpi të bëjë kallëzim sepse diçka mund t’i ketë ndodhur.

Gazetari Koka, i cili ishte i ftuar këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan, tregoi detaje nga kjo ngjarje. Ai u shpreh se Thodhori ishte përdorues i kokainës dhe para se të zhdukej për dy ditë ka konsumuar lëndë narkotike së bashku me një shok.

Spartak Koka: Kallëzimi është bërë 2 apo 3 ditë pas ngjarjes, jo në momentet e para. Siç rrëfen nëna e Leonard Thodhorit, ai ruhej ditët e fundit, kishte një frikë se po e ndiqnin dhe se mund ta vrisnin, pra 46-vjeçari nga Çuka. Sipas asaj që rrëfen ajo i ka thënë që nëse nuk do të kthehem brenda dy ditësh shko bëj kallëzim se diçka mund të më ketë ndodhur. Dhe ajo ka vajtur, ka bërë. Ia ka thënë. Këtë e deklaron nëna e Leonard Thodhorit. I ka thënë nënës nëse nuk vij për dy ditë shko bëj kallëzim se diçka mund të më ketë ndodhur. Ai ka dalë, Leonard Thodhori në mëngjes ka vajtur në spitalin e Sarandës për shkak se ka qenë përdorues i kokainës. Ka vajtur ka marrë një sasi që e merrte javore të metadonit. Është rikthyer dhe është takuar me shokun e tij. Ka parkuar automjetin e marrë me qira.

Blendi Fevziu: Të dy ishin konsumatorë të kokainës?

Spartak Koka: Po dhe i dyti, por kryesisht i pari që e kishte një shqetësim të shfaqur edhe në institucionet shëndetësore, kur rregullisht çdo javë merrte sasinë e metadonit, për tu kuruar. Shoku i ngushtë e Leonard Thodhorit rrëfen se dy ditë, të martë dhe të mërkurë kanë pirë së bashku në shtëpinë e Leonard Thodhorit sasi të ndryshme kokaine. Paradoksi është që Leonard Thodhori nuk kishte një punë fikse dhe nuk kishte të ardhura fikse. Pikëpyetja që ngrihet në këtë rast nga familjarët është a mund të zhduken dy persona për 21 mijë Euro? A mund të rrëmbehen dhe të zhduken dhe a mund të merren nga persona që nuk i njihnin? Ata kanë kërkuar që policia ta marrë seriozisht këtë ngjarje që sipas tyre nuk është marrë seriozisht./tvklan.al