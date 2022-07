Nesër ceremonia për presidentin e ri, zbardhet axhenda

13:24 23/07/2022

Largohet Meta, nis presidenca e re 5-vjeçare

Zëdhënësi i presidentit në detyrë ka bërë publike axhendën e transferimit të detyrës tek presidenti i ri Bajram Begaj këtë të dielë pasdite. Pas seancës plenare në Kuvend për betimin e Presidentit të ri të Republikës në orën 18:00 aktivitetet do të vijojnë në selinë e Presidencës.

Në ora 19:15, në Institucionin e Presidentit të Republikës, do të organizohet ceremonia e fillimit të detyrës të Presidentit të ri Bajram Begaj. Në oborrin e presidencës do të luhet Himni Kombëtar nga Orkestra Frymore e Forcave të Armatosura, shoqëruar nga 21 të shtëna topi.

Më pas Znj. Vitore Tusha, Kryetare e Gjykatës Kushtetuese i dorëzon Presidentit Begaj, Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Komandanti i Truprojës së Nderit i Forcave të Armatosura do t’i paraqesin forcën Presidentit të ri duke shënuar fillimin e mandatit të tij pesëvjeçar. Një pritje zyrtare do të organizohet në oborrin e Presidencës ku do të jenë të pranishëm politikanë, diplomatë dhe gazetarë.

Bajram Begaj u zgjodh nga Kuvendi më 6 Qershor me 78 vota pro si Presidenti i tetë i Republikës së Shqipërisë. Gjeneralmajor Bajram Begaj ka lindur më datë 20 Mars 1967 në Rrogozhinë.

