Nesër hyjnë në fuqi gjobat në Veri të Kosovës

Shpërndaje







07:59 21/11/2022

Nesër hyjnë ne fuqi vendosja e gjobave për serbet ne veri te Kosovës qe mbajnë në automjetet e tyre targat ilegale. Pas një periudhe prej disa jesh qortimi, nesër gjoba për ketë shkelje do të jetë 150 Euro. Për dy muaj do të ketë gjobë dhe më pas, pas muajit Prill nuk do të lejohen të qarkullohet më targa ilegale në territorin e Kosovës.

Vendosja e këtij afati shkaktoi tension politik mes Kosovës dhe Serbisë gjatë javëve të fundit duke bërë që përfaqësuesit e serbeve në Kosovë të tërhiqet nga te gjitha institucionet. Gjatë ditës së sotme Kryeministri Albin Kurti dhe Presidenti Vuçiç ndodhen në Bruksel ku do të zhvillojnë një takim për arritjen e një marrëveshje dhe uljen e tensioneve mes palëve. Përfaqësuesi i lartë i BE, Borrel kërkon një zgjidhje afatgjate dhe jo tensione artificiale.

Klan News