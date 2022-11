Nesër samiti i Procesit të Berlinit, gazetarja Elja Zotka: Do të nënshkruhen 3 marrëveshje

20:22 02/11/2022

Të enjten do të mbahet në Gjermani samiti i Procesit të Berlinit, ku do të jenë të ftuar liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Gazetarja e Tv Klan, Elja Zotka, e cila ndodhet në Berlin për të ndjekur samitin e së enjtes, ka mësuar se do të nënshkruhen 3 marrëveshje mes 6 vendeve.

E para ka të bëjë me lëvizjen e lirë brenda 6 vendeve të Ballkanit, marrëveshja e dytë për njohjen reciproke të diplomave dhe e treta për profesionet e lira.

Pyetje: Cilët do të jenë pjesëmarrësit nesër dhe për hir të së vërtetës duhet thënë se një takim i tillë ka zgjatur ose ka munguar shumë.

Gazetarja Elja Zotka: Ka munguar vetëm gjatë vitit 2021, janë bërë 8 takime të Procesit të Berlinit, të iniciuar në 2014 nga Angela Merkel, Kancelaren në atë kohë, dhe u krijuar si nismë për të lehtësuar bashkëpunimin rajonal dhe për të mbështetur financiarisht projekte që lidhen me infrastrukturën dhe energjetikën. Aktualisht duhet thënë që nuk ka një mbështetje të dukshme financiare të paktën për Shqipërinë, është vetëm projekti i hekurudhës, por gjithsesi pritet që kjo të shihet hap pas hapi sepse edhe Berlini, edhe të gjithë kryetarët e shteteve të tjera që bëjnë pjesë në Bashkimin Europian kanë thënë që fokusin e tyre e kanë te Ballkani Perëndimor. Pyetjes së kush janë ata që do të marrin pjesë në takimin e nesërm, di t’i përgjigjem duke thënë që do të jenë 3 Kryeministra shqiptarë këtu në Berlin; Kryeministri Rama, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Kryeministri i Malit të Zi Abazoviç, por ndërkohë do të jenë edhe Kryeministrja e Serbisë, Kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësuesi i qeverisë së Bosnje Hercegovinës, pra të gjashtë përfaqësuesit e të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Pyetje: Cila është axhenda e ditës së nesërme dhe çfarë vendimesh pritet që të merren?

Gazetarja Elja Zotka: Do të jetë e ndarë në dy sesione. Gjatë pjesës së parë do flitet për bashkëpunimin rajonal dhe për çështje që lidhen me migracionin, një çështje shumë e ndjeshme dhe që po diskutohet shumë edhe në Shqipërisë këto ditët e fundit për shkak të numrit të madh të shqiptarëve që i janë drejtuar Britanisë së Madhe. Do të diskutohet me një panel tjetër pastaj në një sesion të dytë edhe për çështje që lidhen me sigurimin e energjisë elektrike në këto kohë krize më së shumti evropiane. Por do të nënshkruhen dhe 3 marrëveshje që lidhen specifikisht me Ballkanin Perëndimor. Marrëveshja e parë ka të bëjë me lëvizjen e lirë brenda të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor mund të lëvizet pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje ditën e nesërme vetëm me karta identiteti. Aktualisht ne e kemi me 3 vendet që bëjnë pjesë në Ballkanin e Hapur, por tashmë kjo lëvizje do të mundësohet vetëm me karta identiteti edhe në 3 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Do të ketë një marrëveshje që lidhet me njohjen e diplomave reciproke në 6 këto vende dhe do të ketë edhe një marrëveshje të tretë ajo që lidhet me punësimin e profesioneve të lira, janë disa profesione të kategorizuara si profesione të lira. Do të kenë mundësi që kjo kategori profesionistësh të mund të punësohen lehtësisht në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Në fund do të ketë një konferencë për shtyp. Në konferencë për shtyp do të jetë Kancelari gjerman dhe Presidentja e Komisionit Europian dhe Kryeministri Edi Rama si Kryeministri i vendit që do të mirëpresë samitin e radhës të Procesit të Berlinit. /tvklan.al