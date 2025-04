Ditën e nesërme do të mbahet seanca e tetë konstituive e Kuvendit të Kosovës, njëherazi përpjekja e gjashtë për të caktuar kryetarin e Parlamentit.

Lëvizja Vetëvendosje ngulmon që Albulena Haxhiu të jetë kryeparlamentarja e Kosovës, por partitë e opozitës nuk e pranojnë, pasi shprehen se ajo nuk është një figurë unifikuese.

Edhe ditën e nesërme pritet të ndodhë skenari i njëtë në Kuvendin e Kosovës, pasi partitë e opozitës nuk japin vota për deputeten Haxhiu që të jetë në krye të Parlamentit. Klan Kosova raporton se ka kontaktuar me AAK-në, PDK-në dhe LDK-në, duke konfirmuar kështu se do ketë bllokim të seancës në rast se nuk do të ketë propozim të ri nga ana e Vetëvendosjes.

Deri më tani sakaq, partia e Albin Kurtit nuk ka asnjë emër tjetër të propozuar për t’u vënë në krye të Kuvendit. Vetëvendosja fajëson opozitën për mosdakordësimin në Parlament, teksa ditën e dielë Haxhiu siguroi vetëm 57 vota.

/tvklan.al