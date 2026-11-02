Amerikanët votojnë të martën, në zgjedhjet që konsiderohen ndër më të rëndësishmet të mesit të mandatit në vitet e fundit, pasi rezultati do të përcaktojë kontrollin e Kongresit dhe balancat politike për gjysmën e mbetur të mandatit të Donald Trump.
Kriza e Iranit dhe çmimet e benzinës që kanë thyer rekorde të larta historike si pasojë e konflikteve në Lindjen e Mesme si pasojë e ndërhyrjes amerikane mund të kenë kosto të rëndë për shefin e Shtëpisë së Bardhë.
Në garë janë të 435 vendet e Dhomës së Përfaqësuesve dhe 35 nga 100 vendet e Senatit. Demokratëve u nevojiten të paktën tre mandate neto për të rimarrë kontrollin e Dhomës së Ulët dhe katër vende të tjera në Senat për të siguruar shumicën.
Sondazhet u japin demokratëve avantazh në preferencën për kontrollin e Kongresit, me 52 për qind kundrejt 44 për qind të republikanëve.
Ndërsa vlerësimet elektorale favorizojnë demokratët në Dhomën e Përfaqësuesve, ku ata mund të sigurojnë rreth 227 vende, kundrejt 197 për republikanët, ndërsa 11 mandate mbeten të pavendosura.
Në Senat, gara është më e vështirë për demokratët, të cilët duhet të fitojnë në disa shtete të konsideruara bastione republikane.
Vëmendja kryesore për Senatin përqendrohet në Teksas, Alaskë dhe Ohajo, ndërsa për Dhomën e Përfaqësuesve në Pensilvani, Miçigan dhe Karolinën e Veriut.
Miliona amerikanë kanë votuar që këtë të martë, në proceset e parakohshme dhe me postë.
Në zgjedhjet e fundit, megjithatë sondazhet kanë dështuar të pasqyrojnë mbështetjen reale për kandidatët presidencialë, ndonëse për zgjedhjet e mesit të mandatit në përgjithësi kanë qenë të sakta.
/tvklan.al