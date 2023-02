New York Times: McGonigal nuk e fshehu marrëdhënien me Ramën

16:55 03/02/2023

Analiza e prestigjozes amerikane: Kanë kontaktuar zyrtarisht sëbashku

Nga McGonigal nuk ka pasur asnjë tentativë për të fshehur marrëdhënien me kryeministrin Rama. Kështu shkruan prestigjiozja amerikane “New York Times”, në një analizë që ka bërë lidhur me hetimin që po kryhet nga drejtësia amerikane për ish zyrtarin e FBI.

“Gatishmëria e zotit McGonigal për t’u takuar me kreun e shtetit në Shqipëri, një vend që ka një prani diplomatike amerikane, sugjeron se ai nuk po e mbante të fshehtë përfshirjen e tij atje nga kolegët. Ai gjithashtu përdori adresa e emailit zytrtare të FBI dhe telefonin zyrtar për çështjet që lidhen me Shqipërinë, tha një person me njohuri në hetim.”

Sipas analizës së New York Times, 225 mijë dollarët që zyrtari i lartë e FBI-së kishte marrë nga Agron Neza ishte një borxh dhe nuk ka lidhje me ryshfet.

“Atë vjeshtë, zoti Neza i dha zotit McGonigal 225,000 dollarë në para në tre këste, sipas aktakuzës. Z. Neza bëri një nga pagesat brenda një makine të parkuar në New York City dhe të tjerat në shtëpinë e tij në New Jersey. Z. McGonigal premtoi se do t’i kthente paratë, sipas aktakuzës. Prokurorët nuk e kanë akuzuar z. McGonigal për marrjen e ndonjë veprimi zyrtar në këmbim të pagesave”.

Mcgonigal akuzohet se ka marrë para nga miliarderi rus, Oleg Deripaska për të hetuar një oligark rival të tij në 2021-shin dhe se ka tentuar të heqë një tjetër miliarder rus nga lista e sanksioneve të SHBA-së në 2019-tën. “të hetojë akuzat për politizim dhe njëanshmëri” brenda byrosë.

