Neymar do kryejë të tjera teste

Shpërndaje







23:28 22/02/2023

PSG ka konfirmuar dëmtimin në kavilje, por nuk përcaktoi një datë kthimi në fushë të brazilianit

PSG ka konfirmuar se Neymar ndrydhi kaviljen në fitoren e tyre me përmbysje ndaj Lile e do t’i nënshtrohet testeve të mëtejshme në fillim të javës së ardhshme. Ylli brazilian do të duhet që të qëndrojë jashtë fushe, e ky përbën një problem për parisienët që në vazhdim kanë disa takime mjeft të rëndësishme, që mund të ndikojnë sezonin e tyre.

Sulmuesi 31-vjeçar u dëmtua pas një dyluftimi me lojtarin e Lil, Benjamin Andre. Klubi i PSG konfirmoi diagnozën, por nuk dha një datë për rikthimin e tij. Një deklaratë e PSG-së konfirmoi diagnozën, por nuk ishte e gatshme për një kornizë kohore për mungesën e tij.

Viti 2023 nuk ka nisur në formën më të mirë për skuadrën e Galtie, që ka tri humbe dhe 1 barazim në shtatë ndeshje të Ligue 1. Parisienët u eliminuan nga Kupa e Francës nga Marseja, që i ndjek në vend të dytë në renditje, ndërsa presioni sa vjen e rritet mbi teknikun e ekipit.

PSG u mund edhe nga Bajern Mynihu në “Park de Prans” me rezultatin 1-0, ndërsa sfida e kthimit luhet më 8 Mars. Që nga sezoni 2013-14, braziliani ka pësuar 7 dëmtime të ndryshme në kavilje, që e kanë mbajtur në infermeri 190 ditë. E ardhmja e tij te parisienët ngelet e paqartë, edhe pse ka kontratë deri në 2027.

Klan News