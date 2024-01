Neymar, policia bastis ministrinë e Financave

23:00 18/01/2024

Dyshohet për favorizim të PSG në pagimin e 222 mln Eurove në arkat e Barcelonës

Transferimi më i bujshëm në botën e futbollit, i Neymar nga Barcelona te PSG mbetet ende një temë e nxehtë. 222 milionë Eurot e paguara nga gjiganti francez kanë krijuar shumë paqartësi në mënyrën e pagesës. Së fundmi, policia franceze ka kontrolluar zyrat e administratës tatimore të ministrisë së Financave mbi akuzat për trajtim të favorshëm që i është dhënë klubit të futbollit Paris Saint Germain.

Lajmi është bërë i ditur nga mediat botërore, që konfirmojnë se bastisja ishte pjesë e një hetimi më të madh nga ana e policisë kundër korrupsionit dhe mashtrimit tatimor.



Braziliani firmosi në kryeqytetin e dashurisë në vitin 2017, për të vendosur kështu rekordin si transferimi më i madh në merkaton e futbollistëve. Shifrat duket se janë në shkelje të rregullave të Fair Play Financiar, pasi drejtuesit nga Katari po investonin shuma të majme për blerje lojtarësh.

Dyshohet se PSG u ndihmua të mos paguante taksat për të firmosur me shifrat rekord me Neymar. Sulmuesi brazilian u paraqit në 173 ndeshje me PSG, duke shënuar 118 gola dhe dhënë 77 asistime, teksa me francezët kishte firmosur një kontratë 6-vjeçare.

Klan News