Nga 1 Prilli, paga minimale 40 mijë lekë të vjetra

22:01 01/03/2023

Ibrahimaj: Në 6 muajt e parë të vitit pagë minimale për punonjësit e Ballshit

Duke filluar nga 1 Prilli, paga minimale do të jetë 40 mijë. Ky është vendimi më i fundit i marrë nga qeveria shqiptare, i bërë publik nga ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj.

Qeveria do t’u subvencionojë bizneseve koston shtesë të sigurimeve nga rritja e pagës me 40 mijë lekë.

Për herë të fundit, paga minimale u rrit në Shtator të vitit që lamë pas ndërsa rritja në 40 mijë lekë u paralajmërua disa javë më parë nga Kryeministri Rama i cili deklaroi se poshtë kësaj shume nuk do ketë asnjë pagë as në sektorin privat dhe as në atë publik.

Ndërkohë, 1 milion shqiptarë duke filluar nga pensionistët dhe kategoritë e tjera në nevojë në muajin Janar morën një ndihmë financiare që pritet ta marrin sërish në muajin Prill.

