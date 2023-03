Nga arbitri i arrestuar për prostitucion tek stadiumi me çati, çfarë shkruajnë mediat polake për sfidën me Shqipërinë

Shpërndaje







19:05 27/03/2023

Shqipëria do t’i nisë ndeshjet eliminatore për Euro 2024 nga Varshava. Sfida me Poloninë ofron emocione duke marrë në konsideratë edhe faktin se të dyja skuadrat ishin në të njëjtin grup për kualifikueset e Botërorit 2022, ndeshje që shkuan të dyja në favorin e polakëve. Mediat vendase atje kanë shkruar me detaje për këtë ndeshje, duke u ndalur që nga arbitri e deri tek çatia e stadiumit.

Një gjyqtar “i përfshirë në krime”

Slavko Vinçiç do të jetë ai që do të japë drejtësi në sfidën që do të nisë në orën 20:45 dhe që do të transmetohet në Shqipëri në Tv Klan. Por media polake, TVP, është ndalur tek një episod i Vinçiç, i cili është arrestuar më herët nga autoritetet sllovene.

Ai u vu në pranga asokohe si pjesë e një grupi të organizuar kriminal që merrej me prostitucion, armëmbajtje pa leje dhe drogë. Por në fund u sqarua se Vinçiç ishte i pafajshëm dhe nuk kishte lidhje aspak me sendet e paligjshme të cilat u gjendën në shtëpinë e shokut të tij.

TVP shkruan se që prej 2016, Vinçiç ka gjykuar edhe ndeshje të Champions League.

Dhimbje koke për Santos

Ferndando Santos me të vërtetë ka fituar Kupën e Europës me Portugalinë, por kjo aventurë me Poloninë nisi në mënyrën me të keqe. Humbja me Çekinë duket se nuk ndikojnë në pozitat e tij për momentin pasi bëhet fjalë për vetëm një ndeshje deputuese. Megjithatë, TVP ndalet te statistikat dhe thotë se Santos edhe me Portugalinë e nisi keq, por në fund u nda mirë.

Ai duhet të përballet edhe me disa mungesa të rëndësishme. Më e fundit është ajo e mbrojtësit të Aston Villa-s, Marry Cash. Në ndeshjen me Çekinë ai u detyrua të lërë fushën që në minutën e shtatë dhe duket se ka një dëmtim serioz. Cash është kthyer në ekipin e tij dhe pritet të rikuperohet pas 3 ose 4 javësh.

Stadiumi

Ndeshja Poloni-Shqipëri do të luhet në stadiumin kombëtar në Varshavë. TVP shkruan se zyrtarisht është e vendosur që të luhet me çati të mbyllur. Ky vendim është marrë pas një takimi të delegatit të UEFA-s me Federatën Polake të Futbollit. /tvklan.al