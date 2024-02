Nga arratia në Zvicër, Ahmetaj paguan për të lobuar në SHBA

Shpërndaje







15:15 06/02/2024

Ish zv/kryeministri pretendon se akuzat ndaj tij janë të pavërteta

Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj, në kërkim nga SPAK për veprat penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave, ka nënshkruar më 25 janar të këtij viti një kontratë lobimi me kompaninë amerikane Prism Group, me vlerën e 150 mijë dollarëve, për të informuar qeverinë amerikane, me pretendimin se akuzat kundër tij në Shqipëri janë të pavërteta.

Në dokumentet e depozituara në Departamentin Amerikan të Drejtësisë nga kompania lobuese Prism Group, e kontraktuar nga Ahmetaj, zbulohet edhe adresa e saktë ku është strehuar aktualisht ish-zëvendëskryeministri, në Lugano të Zvicrës.

Ahmetaj merr përsipër që të paguajë 150 mijë dollarë për zbatimin e kësaj kontrate, nga të cilat 50 mijë paguhen menjëherë me nënshkrimin, ndërsa pjesa tjetër paguhet në 4 këste nga 25 mijë dollarë çdo muaj deri në muajin korrik.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e akuzon Arben Ahmetajn dhe familjarët e tij se kanë përfituar vila dhe pagesa me vlerë qindra mijëra euro nga biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, gjithashtu në arrati nga drejtësia shqiptare. Sipas SPAK, Zoto ka përdorur kartën e tij bankare, si dhe llogaritë e kompanisë ITS për të paguar shpenzime të ndryshme për Ahmetajn dhe të afërm të tij, përfshirë hotele luksi në vende të ndryshme apo shpenzimet për rinovimin e një apartamenti.

Ahmetaj akuzohet po ashtu nga SPAK edhe për abuzim me detyrën në dëm të pronarëve të tokës në rastin e privatizimit të një ngrehine shtetërore që dikur ka qenë fabrikë buke, në rrugën “5 Maji” në Tiranë. Sipas akuzave, Ahmetaj refuzoi të zbatojë një vendim gjykate që i kërkonte të rivlerësonte aksionet që i takonin pronarëve të tokës në kompaninë shtetërore para privatizimit, duke i hequr atyre pjesën dërrmuese të asaj që gjykata i kishte caktuar dhe duke e shitur tokën si aset të kompanisë në ankand.

Arben Ahmetaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar që nga data 25 korrik e vitit te kaluar. Pas konfirmimit për mos gjetjen e ish-zv/kryeministrit brenda vendit, SPAK i ka dërguar që nga ajo kohë një shkresë Interpol Tiranës për kërkimin e tij jashtë Shqipërisë.

Ndaj Ahmetajt Gjykata e Posaçme ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg në mungesë.

Klan News