Nga aventurat me motor në praktikimin e yoga-s, Klodiani rrëfen aksidentin e tmerrshëm

18:40 29/04/2023

Klodian Murati ka rrëfyer këtë të Shtunë në programin “Rudina” në Tv Klan një moment të vështirë të tijin, që e bëri dhe të ushtronte yoga-n. Ai thotë se një aksident me motor dikur ishte pikënisja e një praktike rutinore të ushtrimit të kësaj forme meditimi.

-Si u bëre ti pjesë e filozofisë së yoga-s, kush ka ndikuar?

Klodjan Murati: Sigurisht vetja ime, por një periudhë shumë të vështirë të jetës time, nga fund tuneli del drita thjesht duhet durim. Dhe unë mendoj se nga aksident i tmerrshëm që kalova, unë kam qenë aventurier në sportet ekstreme dhe një nga këto ka qenë motori.

-Vërtet?

Klodian Murati: Po, edhe kur e kujtoj më kapin si të dridhura, ajo kënaqësia, adrenalina. Unë historikisht që i vogël më pëlqente liria dhe kur flas për liri, është diça mendore, të shprehesh, të bësh atë që do, të shkosh atje ku do të shkosh.

-Liri e fjalës themi ne, thoje ç’të doje se kemi 30 vjet flasim për liri të fjalës.

Klodian Murati: Në motor kur hipja sipër, ishte ai momenti në autostradë që nuk doja t’i ndjeja më gomat e motorit që të preknin tokën. Kur e mendoj, them çfarë çmendurie! Kjo ka qenë deri vonë, deri 25 vjeç. Pas këtij aksidenti, yoga u rekomandua që unë të rehabilitoja veten, që të rikuperoja posturën, të vija në lëvizje muskujt, kockat etj. Dhe mu rekomanduan dy praktika, yoga ose pilates. Thashë po provoj njëherë këtë yogë-n, në Belgjikë në 2010-ën.

Pa e kuptuar, edhe kjo them është magjia e yoga-s, mjafton të futesh për një qëllim, të fut në botën e vet të gllabëron dhe kur ti do të rrish pushim, nuk rri dot sepse di që ajo të mungon. Unë nuk e shikoja vetë, por njerëzit më thonin: Ej ça po ndodh me ty që je më i qetë, i shikoja motorat dhe u bëra qëndro me këmbët në tokë dhe mendjen në kokë. Për të rehabilituar trupin tim pas një praktike 6-7 muajsh vendosa të bëhem një yog-ist. /tvklan.al