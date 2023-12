Nga dasma tek muaji i mjaltit/ Detajet e ditës më të rëndësishme të Venerës dhe Lindit

17:34 23/12/2023

Venera Lumani dhe Lind Islami, një çift shumë i dashur për publikun, kanë qenë ditën e sotme të ftuar në emisionin “Jo Vetëm Modë”, në Tv Klan.

Gjatë intervistës, ata kanë treguar më shumë për shtëpinë e tyre të re dhe sukseset e vitit 2023, ku ndër to ishte edhe dasma.

Për këtë të fundit ata kanë folur gjerë e gjatë, ku ka ndarë shumë detaje të bukura.

Orinda Huta: Si ishte dasma juaj?

Venera Lumani: Nuk na ka marrë shumë kohë ç’është e vërteta, sepse siç e thashë ne kishim edhe koncertin, por edhe impenjime të tjera në të njëjtën kohë. Thjesht ka rrjedhur aq bukur dhe aq natyrshëm gjithçka. Kam përshtypjen që kjo e bëri dhe më magjike. Sepse ne nuk ishim nga ato çiftet që shkonim në takime me të gjithë. Fustani im është bërë shumë shpejtë. Energjia ka qenë super e bukur. Kemi bërë bashkë disa njerëz që unë mbase s’i kisha parë që 10 vite dhe kjo ishte gjëja më e bukur, mendoj unë. Kemi pasur dhe një staf super profesionist që janë marrë me çdo detaj, por që unë e kam shijuar në maksimum, saqë do të doja të bënim dhe një përsëritje pastaj.

Orinda Huta: Cili ka qenë momenti më i bukur i dasmës Lind për ty?

Lind Islami: Unë për çudi nuk arrita dot ta përballoja atë celebrimin.

Orinda Huta: Pse?

Lind Islami: Më rridhnin lotët. Më kishte kushtuar edhe një këngë Venera aty.

Orinda Huta: Emocionohesh sa herë e kujton?

Lind Islami: Po absolutisht, sepse është edhe e freskët. Kështu që ai ishte një ndër momentet më të bukura. Por ishte dhe një lloj çlirimi pastaj sepse pjesën tjetër e shijuam absolutisht.

Venera Lumani: Kurse unë këtë pjesën emocionale më duket se e kisha konsumuar pak më përpara. Domethënë, muajin e fundit pothuajse qaja çdo ditë. Nuk e di se çfarë më vinte. Unë shkoja provoja fustanin, qaja. Shihja lulet, qaja. Bëja këtë këngën, që po ashtu më harxhoi të gjitha lotët që kisha dhe siç duket tek dita e dasmës isha pak si e mpirë.

Orinda Huta: Për ty cili ka qenë momenti më i veçantë i dasmës? Pra, ka disa kulme dasma, për ty cili ka qenë?

Venera Lumani: E di si ka qenë? Ka qenë i njëtrajtshëm nga fillimi deri në fund. Pavarësisht se tek darka kemi qenë shumë më të lirshëm, por që unë hera-herës shihja gjithë ato njerëz dhe thoja: “O Zot për ne janë të gjithë, për ne po gëzojnë që të gjithë”. Kështu që ka qenë i njëtrajtshëm. Me siguri celebrimi ka qenë pak më i bukur, momenti kur bëra bashkë mamin me babin që më çuan drejt altarit.

Orinda Huta: Përse i zgjodhe të dy në këtë udhëtim të fundit drejtë bashkëshortit?

Venera Lumani: Sepse gjithmonë kanë qenë të dy dhe nuk mundesha… më dukej sikur do lija anash mamin, sepse praktikisht i binte që vetëm me babin do shkoja deri aty, por që gjithmonë kanë qenë bashkë me mua. Kështu që doja t’i kisha bashkë të dy.

Orinda Huta: Dhe më pas patët një muaj mjalti. Është një vend që e doni apo ishte për herë të parë që e vizitonit?

Lind Islami: Për herë të parë. Kishim qenë në të gjitha vendet rreth e rrotull andej dhe vendosëm Filipinet kësaj radhe.

Orinda Huta: Çfarë thatë sapo përfundoi dasma?

Venera Lumani: Nuk e di. Mbaj mend ditën tjetër në fakt, kur jemi zgjuar nga ora 7-8 e mëngjesit, sepse gjysmë ore gjumë kishim bërë, më erdhi keq që mbaroi. /tvklan.al