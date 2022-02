Nga e diela ndryshon qarkullimi në Unazën e Madhe

Shpërndaje







10:46 12/02/2022

ARRSH: Automjetet do të përdorin karrexhatën e rrugës dytësore të lotit të 3

Duke filluar nga dita e dielë, datë 13, do të ndryshojë drejtimi i lëvizjes për mjetet në Unazën e Madhe të Tiranës, për shkak të punimeve që po kryhen.

Autoriteti Rrugor njofton se automjetet që do të vijnë nga autostrada Elbasan-Tiranë, pas daljes nga Mbikalimi i Pallatit me Shigjeta në drejtim të rrugës “Teodor Keko”, do të devijojnë djathtas duke përdorur karrexhatën e re të rrugës dytësore të Lotit 3, duke shmangur kështu aksin kryesor, duke vazhduar më pas sipas orientimit ekzistues në Lotin 2.

Për automjetet që do të kenë destinacion Yzberishtin, Bulevardin “Migjeni”, “Kombinatin” nuk do të kenë ndryshime në qarkullim.

Klan News