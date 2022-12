Nga frika e ndërprerjeve të energjisë, finlandezët përdorin dru zjarri

08:52 29/12/2022

Finlandezët po grumbullojnë dru zjarri për të ulur konsumin e energjisë ndërsa përgatiten të përballen këtë dimër me fatura të larta të energjisë ose pa energji elektrike për periudha më të shkurtra ose më të gjata këtë dimër. Rusia ndaloi furnizimin me energji për Finlandën fqinje në muajin maj ,duke i dhënë fund importeve të energjisë dhe gazit. Kombi skandinav ka përjetuar gjithashtu probleme teknike ku centrali bërthamor vendas OLKILUOTO 3 është përballur me ndërprerje të shpeshta.

“Kompanitë rajonale të rrjetit të energjisë elektrike po përballen me ndërprerje dhe ideja sigurisht është që ne do të paralajmërojmë paraprakisht qytetarët, megjithëse kjo nuk është gjithmonë e mundur. Shumë njerëz mund të përballen me ndërprerje të energjisë elektrike për më shumë se dy orë në ditë”.

Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Finlandës kanë mbetur të tensionuara pasi Moska e paralajmëroi vazhdimisht Helsinkin kundër anëtarësimit në NATO, në mars që ministria e jashtme ruse tha se “do të ketë pasoja të rënda ushtarake dhe politike”.

Më 5 korrik, 30 aleatët e NATO-s nënshkruan një protokoll pranimi për Finlandën dhe Suedinë, duke i lejuar ata të bashkohen me aleancën e armatosur bërthamore sapo parlamentet të ratifikojnë vendimin, zgjerimi më i rëndësishëm i saj që nga vitet 1990. Duke mos humbur kohë për t’u përgjigjur, që nga vera, finlandezët kanë grumbulluar pishtarë, kanë blerë panele diellore dhe sigurisht dru zjarri.

“Mëngjeset këtu janë shumë të ftohta dhe duhet ta mbajmë shumë ngrohtë mesatarisht 16 gradë pasi kjo shtëpi e ruan mirë nxehtësinë”.

“Sobën dhe oxhakun e kemi ngrohur deri tani vendin të paktën e ngrohim pa radiatorë, para se temperatura të bjerë shumë nën zero. Më pas, mund të na duhet të ndezim radiatorët”.

Rritja e kostove të drurit, transportit dhe ngrohjes e kanë rritur çmimin, me një metër kub dhe tani një dru zjarri që kushton tani 120 euro nga 85-90 euro para krizës. Gjithashtu edhe furrat e bukës po kërkojnë alternativa për të plotësuar furnizimin e tyre me energji. Disa prej tyre në Finlandë kanë vendosur panele diellore.

Klan News