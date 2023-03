Nga futbollist në shpërndarës droge, ish-lojtari i Romës kapet nga policia

09:44 04/03/2023

Nga futbollist profesionist në arrest shtëpie. Ky mund të jetë fundi i karrierës se 19-vjeçarit Aboudramane Diaby, i cili është kapur me 60 gramë hashash, 2 gramë kokainë dhe 60 mijë Euro cash me vete. Diaby është ish-lojtar i Romës dhe Veronës. I riu u arrestua në kryeqytetin italian pasi i jepte një makine të marrë me qira. Aty, autoritetet gjetën sasinë e parave dhe drogës.

Mbrojtësi i majtë ka lindur në Romë në vitin 2003. Që në fëmijëri ai u dërgua në sektorin e të rinjve verdhekuq. Por në vitin 2021 u transferua në Verona bashkë me shokët e skuadrës Cetin dhe Cancellieri. Kjo për shkak të marrëveshjes mes dy skuadrave kur u bë blerja e mbrojtësit shqiptar Marash Kumbulla.

Më pak se 6 muaj më parë, ai kishte mundur që të luante ndeshjen e parë si profesionist. Ai u transferua tek skuadra e Imolese në verë dhe debutoi në ndeshjen kundër Sienës, e vlefshme për Serinë C.

Por emri i Diaby nuk është i panjohur për autoritetet italiane. Në Mars të vitit 2022, policia pasi kreu një kontroll në shtëpinë e tij në Romë gjeti aty 2 kilogramë e gjysmë hashash. Prandaj, duke kujtuar këtë rast, gjykatësi i çështjes tha se futbollisti ka “një hyrje të qëndrueshme në treguan e shpërndarjes së drogës”.

Gjatë kontrolleve, Diaby ka tentuar që të mos i kontrollohen celularët. Por jo vetëm me të. Dhe e motra e tij e vogël është kapur në flagrancë teksa ka hedhur disa doza hashashi nga dritarja e shtëpisë së tyre./tvklan.al