Nga Gaza në Ukrainë, lufta ndjek studentë palestinezë

13:54 15/03/2022

1,300 palestinezë, përfshirë 600 studentë janë evakuuar nga Kievi pas pushtimit rus në 24 Shkurt

Samar Aita jetoi tre luftëra në Rripin e Gazës përpara se të transferohej në Ukrainë katër vjet më parë, duke mos imagjinuar kurrë se studimet e saj për inxhinieri kompjuterike do të ndërpriteshin nga një konflikt.

21-vjeçarja palestineze tani është kthyer me familjen e saj në Rafah, një qytet në Gazën jugore, pasi u largua nga Kharkiv, një qytet në Ukrainën verilindore.

“ Nuk e prisja kurrë se do të shkoja nga një luftë në tjetrën, nga bombardimi në bombardim, nga zhvendosja në zhvendosje dhe nga streha në strehë. Ukraina ishte një vend shumë i qetë dhe i sigurt, prandaj, nuk e prisja kurrë që do të detyrohesha të arratisja ose se jeta ime do të ishte në rrezik”.

Në vitin 2014, Aita humbi disa të afërm kur Izraeli bombardoi lagjen e saj gjatë një lufte 50-ditore me militantët e Gazës, skena që ajo dhe nëna e saj kujtuan me lajmin e parë të pushtimit rus të Ukrainës.

Grupet e armatosura të Izraelit dhe Gazës, të udhëhequra nga sundimtarët islamikë të Hamasit kanë zhvilluar katër luftëra që nga viti 2008, duke përfshirë një Majin e kaluar dhe zona mbetet e paqëndrueshme.

Aita për “Reuters” u shpreh se jeta e saj kishte qenë në rrezik disa herë gjatë arratisjes së saj nga Ukraina, duke përfshirë daljen e saj nga Kharkiv me tren kur u detyrua të ndryshonte udhëtimin i cili zgjati 36 orë.

Ministria palestineze e Punëve të Jashtme dhe Emigrantëve ka bërë të ditur se mbikëqyri evakuimin e 1,300 palestinezëve, përfshirë 600 studentë, nga Ukraina që nga fillimi i pushtimit ku shumica kanë studiuar mjekësi.

