Nga i varfër në miliarder, John Paul DeJoria në “Opinion”: Shqipëria, shumë tërheqëse për biznes! Po mendojmë të sjellim…

23:01 11/10/2022

John Paul DeJoria, një prej miliarderëve të sotëm në SHBA, ka dhënë një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu në emisionin “Opinion”. Miliarderi ka treguar se pse ka ardhur në Shqipëri dhe mundësinë për të sjellë këtu disa prej operacioneve të kompanive të tij. DeJoria tha se Shqipëria është shumë tërheqëse për biznes.

Blendi Fevziu: Z. DeJoria, faleminderit shumë që erdhët këtu sonte.

John Paul DeJoria: Është kënaqësia ime Blendi. Është një mundësi shumë e rrallë të intervistohesh nga dikush që ka intervistuar njerëz nga e gjithë bota. Ke intervistuar Papë, krerë shtetesh. Pra kënaqësia ime të intervistohem nga dikush si ty.

Blendi Fevziu: Është diçka shumë ndryshe të intervistosh dikë i cili ka qenë i pastrehë dhe më pas u kthye në miliarder. Është një histori e çmendur. Është një histori e vërtetë amerikane.

John Paul DeJoria: Po, vazhdon të funksionojë.

Blendi Fevziu: Është hera juaj e parë në Shqipëri?

John Paul DeJoria: Është hera jonë e parë në Shqipëri. Je vërtetë shumë të impresionuar nga Shqipëria.

Blendi Fevziu: Cili është qëllimi i vizitës tuaj këtu?

John Paul DeJoria: Jemi këtu për dy gjëra. E para, kemi përshtatur një prej kompanive të mija të quajtur ROKiT, për universitetet me WiFi. Duam t’i tregojmë njerëzve se si mund të lidhën me WiFi pa shumë shpenzime. Po ashtu duam të shikojmë mundësitë që ju keni në vendin tuaj. Për shembull, pak më parë isha me kryebashkiakun, është një djalë i mrekullueshëm, meqë ra fjala, ai më tregoi për zonën pa taksa që keni këtu dhe po mendoja që disa prej kompanive të mija, pasi unë merrem me biznese të ndryshme, të vijnë këtu.

Blendi Fevziu: Pra po shikoni për biznes…

John Paul DeJoria: Po shikojmë mundësinë e të sjellit disa prej operacioneve tona këtu. Keni një vendndodhje shumë të këndshme, keni një zonë pa taksa, po mendojmë të sjellim një prej fabrikave të biçikletave elektrike që funksionojnë në një vend tjetër. Po shikojmë mundësinë të ndërtojmë fabrikën kryesor këtu në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Është tërheqëse Shqipëria për biznes?

John Paul DeJoria: Po, kur e shikon është shumë tërheqëse. Ka shumë biznese të reja të cilat janë duke ardhur jo vetëm për arsye taksash por edhe për cilësinë e biznesit, vendndodhjen dhe mbështetjen. Për mua është një prej vendeve më tërheqëse në vend. Dhe ne kemi biznese të cilat po funksionojnë në shkallë globale. Kemi biznese në 108 shtete të ndryshme të botës.

Blendi Fevziu: Në 118?

John Paul DeJoria: Në 108 shtete të ndryshme të botës.

Blendi Fevziu: Ku jeni të pranishëm.

John Paul DeJoria: Po. Vetëm Paul Mitchell-i është i pranishëm në 108 shtete. Kompania tjetër Patron…

Blendi Fevziu: Nuk janë ende këtu…

John Paul DeJoria: Jo, por Paul Mitchell-i është duke ardhur. Tanimë është duke ardhur në sallone bukurie të vendit tuaj. Mendoj se brenda një viti do të jetë këtu. Po shikojmë mundësinë për të sjellë një fabrikë të madhe biçikletash këtu. Duam t’i montojmë të gjitha këtu. Ju keni një port nga ku mund të nisim në të gjithë botën. Shikojmë për mundësi të ndryshme energjetike në vendin tuaj si dhe për prona të patundshme.

Blendi Fevziu: Çka është një problem në të gjithë botën në këtë çast.

John Paul DeJoria: Pikërisht.

Blendi Fevziu: Është ndoshta problemi më i madh i Europës tani.

John Paul DeJoria: Aktualisht, jemi duke punuar me disa sisteme shumë të përparuara, midis Suedisë, Amerikës dhe vendeve të tjera të botës. Kjo teknologji është shumë e re dhe e përparuar. Dhe ky vend do të ishte shumë i mirë për ta sjellë këtu. E di çfarë na pëlqen shumë? Bashkëshortes time i pëlqen shumë se sa miqësorë janë njerëzit këtu. Të gjithë janë shumë miqësor!

Blendi Fevziu: Në gjithë vendin.

John Paul DeJoria: Edhe rrugët tuaja janë të pastra. Njerëzit janë miqësorë, mjedisi është shumë i mirë, është një mjedis taksash shumë i mirë, dhe ushqimi është i shkëlqyer. Gjithçka shumë e mirë.

Blendi Fevziu: Është e vërtetë, por problemi mendoj se është, e po e them ngaqë jeni këtu për herë të parë, përshtypja juaj e parë me informacionin që kishit përpara se të vinit këtu. Çfarë mendimi kishit për Shqipërinë para se të vinit këtu? Besoj se kishit shumë pak informacion.

John Paul DeJoria: Po, shumë pak informacion. Ndodhet në veri të Greqisë. Është një shtet i vogël. Nuk kanë shkuar shumë njerëz, por çdo gjë duket në rregull. Sigurisht që kam lexuar në gazeta për marrëdhëniet tona. Më pas kur erdha këtu zbulova se shteti juaj ka një histori fantastike. Kur erdha këtu zbulova dhe u mrekullova se keni një popullsi shumë të mirë myslimane të cilët bashkëjetojnë më së miri me katolikët, me ortodoksët, me hebrenjtë. Të gjithë jetojnë shumë pranë njeri tjetrit dhe ky është një model që duhet ta shikoj bota. Diçka tjetër që zbulova.

Blendi Fevziu: Kemi një bashkëjetesë të shkëlqyer midis njerëzish.

John Paul DeJoria: Është e jashtëzakonshme. Nuk e dija që kishit një bashkëpunimi të tillë midis njerëzish. Është një shtet i vogël, do të sjellim WiFi-n. Është për të rinjtë. Pse të mos shikojmë çfarë mund të bëjmë për këtë vend? Gjatë jetës time më ka pëlqyer të merrem me shtete, sidomos shtete të tëra, që duan të evoluojnë me ekologjinë dhe mentalitetin. Kam për mësuar njerëzve sot si të nisin biznese me pak ose aspak para, ashtu siç e bëra unë.

Blendi Fevziu: Është aq e lehtë?

John Paul DeJoria: Kur mëson sesi ia ka dalë dikush, dhe vështirësitë që kam kaluar unë, nuk kanë pse të kalojnë të njëjtat vështirësi./tvklan.al