Nga jahtet e deri te hotelet me 5 yje, Telhai zbulon projektin madhor buzë Jonit

23:35 12/04/2023

Drejtoresha ekzekutive e “Balfin Real Estate” Ledia Telhai ka zbuluar sonte në studion e “Opinion” në Tv Klan se kjo kompani po punon për një projekt madhor në zonën e Lungomarës në Vlorë.

Sipas saj, ky projekt buzë Jonit do të përfshijë marinën e jahteve, apartamente, hoteleri dhe zona shërbimesh për qytetarët.

Ledia Telhai: Kemi projekt në Vlorë.

-Ky kthehet i gjithi në…?

Ledia Telhai: Në një port turistik, një marinë që do ketë 440 vende parkimi për jahte dhe mega jahte.

-Sa shkon çmimi i një apartamenti të tillë?

Ledia Telhaj: Aty fillojnë nga 180 mijë euro një apartament, rreth 70, 80 metra katrorë. Apartament 1+1, por është me pamje nga Marina. Ky është porti aktual, do ketë një projekt mix-used që do të ketë marinën, apartamente, zona shërbimesh, gjithë katet e para rreth 20% janë zona shërbimesh. Edhe për zonën e shërbimeve ka shumë interes. Ka hoteleri, do jetë një brand me 5 yje./tvklan.al