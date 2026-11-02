Muaji tetor, i dedikuar ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, u shoqërua me thirrje për kontrolle të hershme dhe sensibilizimin e grave. E ftuar këtë, të hënë, më 2 nëntor në emisionin “Aldo Morning Show”, ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Klodiana Spahiu, u ndal te rëndësia e ekzaminimeve, objektivat për rritjen e numrit të grave të kontrolluara, si dhe ndryshimet që pritet të pësojë Shërbimi Onkologjik.
“Ne duhet ta konsiderojmë çdo muaj fushatë, nuk duhet të konsiderojmë vetëm tetorin. Slogan i këtij viti ‘Kontrolli, është dashuri për jetën’ ka një kuptim shumë të madh sepse çdo nënë dhe çdo grua duhet ta gjejë kohën për vete edhe duke e hequr nga koha e shtrenjtë që i dhurojmë fëmijëve dhe familjes. Apeli im ka qenë i vazhdueshëm sidomos për kategoritë e grave në nevojë sepse ato diagnostikohen në stade të avancuara për shumë arsye sociale dhe ekonomike. Për sensibilizimin e tyre nuk duhet të angazhohet vetëm sistemi shëndetësor por edhe sektori privat ku ato janë të punësuara në pjesën më të madhe.”
Spahiu bëri të ditur se është ulur pragu i moshës për ekzaminimet në 45 vjeç, ndërsa synon që kryerja e ekzaminimit të bëhet e detyrueshme për gratë e kësaj grupmoshe, njësoj si kontrolli shëndetësor bazë.
“Ne e kemi ulur pragun e moshës në 45 vjeç dhe kemi vënë një objektiv tonin ku themi se ne brenda vitit 2027, 18% e grave nga 45-65 vjeç do t’i ekzaminojmë dhe deri në vitin 2030 do të ekzaminojmë 30% të grave të kësaj grupmoshe. Detyra ime si ministre është që të arrij në thirrjen e detyruar që një grua e kësaj grupmoshe siç shkon për kontrollin shëndetësor bazë të jetë e detyruar të bëjë dhe ekzaminimin. Kjo do të jetë mënyra më e mirë për të patur një diagnostikim të hershëm.”
Sa i përket trajtimit të pacientëve me kancer, ministrja njoftoi se nga janari Shërbimi Onkologjik do të shndërrohet në Institut Onkologjik. Ky ndryshim do të shoqërohet me protokolle më të detajuara dhe organizim më të mirë të shërbimit, përfshirë edhe spitalet rajonale, me qëllim shmangien e përqendrimit të pacientëve në QSUT.
“Pika e parë në momentin që kam marrë detyrën, që kam vetëm nuk janë bërë dy muaj, ka qenë pikërisht takimi i parë me shefin e shërbimit të Onkologjisë për të trajtuar dhe për të biseduar me të për një protokoll më të detajuar në lidhje me rrugëtimin e një gruaje me kancer. Por jo vetëm me kancer gjiri. Ky rrugëtim do të jetë shumë më mirë i detajuar që nga janari i 2027-ës, sepse tani edhe është artikuluar, që shërbimi onkologjik që nga janari shndërrohet në Institutin Onkologjik dhe kjo na jep ne një shtysë të re.”
Paralelisht me ndryshimet në organizim, parashikohet rikonstruksioni i strukturës ekzistuese dhe ndërtimi i një godine të re, e cila do të krijojë më shumë hapësira për pacientët dhe mjekët, si dhe mundësi për zhvillimin e kërkimit shkencor.
“Ne nuk do ta ndërtojmë dot një strukturë të re në janar, por do punohet paralelisht me një investim tek kjo strukturë që është për rikonstruksionin e saj dhe për ndërtimin e një godine të re, e cila do të na japë hapësirën për të patur realisht më shumë ambiente për pacientët, më shumë ambiente për mjekët dhe mbi të gjitha që ne duhet t’i kushtohemi tani jo vetëm pacientëve, por duhet të merremi pak edhe me kërkimin shkencor.”
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm është pajisja PET Scan, për të cilën Spahiu konfirmoi se porosia është kryer me mbështetjen e Agjencisë Ndërkombëtare Atomike. Megjithatë, vënia e saj në funksion kërkon kohë, pasi aparatura prodhohet posaçërisht dhe nevojiten ambiente të përshtatshme për instalimin e saj.
“Falë edhe mbështetjes së Agjencisë Ndërkombëtare Atomike, ne tashmë e kemi porositur. Pra, është bërë porosia dhe duhet të kuptojmë se është një procedurë pak e ndërlikuar. Kjo nuk është një gjë që ti e ke aty në stok dhe shkon e blen. Ti e porosit dhe kjo aparaturë bëhet nga e para. Pra, do kohën e vet.”
Për funksionimin e pajisjes nevojitet edhe FDG-ja, një lëndë radioaktive që nuk prodhohet në Shqipëri dhe duhet të importohet. Ministrja bëri të ditur se kostoja e një ekzaminimi me PET Scan arrin afërsisht 1,100 euro, ndërsa stafi mjekësor do të trajnohet me mbështetjen e qendrave që kanë përvojë në këtë fushë.
“Kostoja është shumë e lartë. Kostoja e një ekzaminimi shkon afërsisht 1,100 euro. Padyshim që ne nuk mund ta fillojmë dot duke e bërë çdo ditë, pra për këtë unë kërkoj dhe një mirëkuptim se është krejtësisht e pamundur. Ne po punojmë paralelisht me grupet e punës që të trajnohet edhe stafi. Për t’u trajnuar stafi, kemi kërkuar mbështetje nga qendrat më të mira që kanë eksperiencë në fushën e ekzaminimit të PET Scan-it.”
/tvklan.al