Nga Korriku rriten me 6% pagat e bluzave të bardha

Shpërndaje







18:28 22/02/2022

Manastirliu: Përfitojnë 18 mijë personel shëndetësor

Duke filluar nga Korriku për të gjithë personelin mjekësor pagat do të rriten me 6 %. Teksa pa nga afër punimet që po kryhen për ndërtimin e Spitalit të Ri të Sëmundjeve të Brendshme në QSUT, Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se nga rritja e pagave do të përfitojnë rreth 18 mijë personel shëndetësor.

“Mbështetja financiare nga ana e qeverisë nuk do të mungojë, duke qenë se edhe në këtë vit, duke filluar nga korriku, pagat do të rriten me 6% për të gjithë personelin mjekësore e duke vijuar në vitet e tjera, ashtu sikurse ne e kemi premtuar në këtë mandat, paga do të rritet deri ne 40% për personelin mjekë, infermierë, nga ku do të përfitojnë rreth 18 mijë personel shëndetësor”.

Përveç spitalit të ri të sëmundjeve të brendshme në QSUT që pritet të përfundojë brenda pak muajsh, Manastirliu tha se shumë shpejt do të nisë edhe rehabilitimi i spitalit Infektiv.

“Do të vijojmë me investime të tjera në QSUT, sikurse është investimi që do të fillojmë së shpejti për rehabilitimin e Spitalit Infektiv për ta kthyer në një qendër të ekselencës për sëmundjet infektive. Shumë shpejt fillojmë dhe me rehabilitimin e spitalit të kardiokiurgjisë dhe gjithashtu edhe të spitalit të djegieve të plastikës”.

Spitali i ri i sëmundjeve të brendshme do të ofrojë shërbimin e mjekësisë interne, shërbimin e Reumatologjisë, Alergologjisë, Dermatologjisë dhe Fizioterapisë dhe brenda tij do të ketë edhe një spital ditor me 60 shtretër.

Tv Klan