Nga nesër fillon rritja e temperaturave

15:49 02/09/2022

Sinoptikanët parashikojnë ndëprerjen e reshjeve, Shtatori me mot të ngrohtë

Pas reshjeve të shiut, fundjava do të risjellë sërish motin me diell dhe temperatura të larta duke bërë të mundur që e shtuna dhe e diela të kalohen pranë bregdetit.

Javët e para të Shtatorit do të jenë me mot të qëndrueshëm dhe me temperatura në rritje.

Sipas sinoptikanëve i gjithë muaji Shtator do të jetë me mot të ngrohtë dhe me diell.

