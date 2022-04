“Nga nesër nuk ke më të drejta mbi këtë tokë”, Eni Çobani zgjidh problemin e Vullnetit

Shpërndaje







19:05 03/04/2022

Me shpresën drejt Eni Çobanit se do t’i japë zgjidhje problemit të tij, Vullneti i drejtohet për ndihmë ndërmjetësueses së “Shihemi në Gjyq”. Duke iu drejtuar edhe organeve përkatëse, Eni Çobani jep përgjigjen e saj për këtë seancë nga “E diela shqiptare” në Tv Klan.

Eni Çobani: Që nga ky moment, zoti Vullnet Lopari do të vijë me një dokumentacion ligjor të rregullt pranë zyrës tuaj pikërisht për të justifikuar të gjithë këtë kohë të munguar që ju e keni çuar për të bërë shumë dokumenta të cilat për mendimin tim kanë qenë gati të panevojshme, disa prej tyre. Unë të premtoj publikisht zoti Vullnet, ju folët me shumë pasion, realisht më keni prekur, jam totalisht me fjalët tuaja për sa i përket ligjit 7501. Ai ligj ka sjellë pikërisht këtë gjendje sot në 2022 dhe sërish do të jetë një problematikë për këtë vend.

Vullnet, së bashku do të shkojmë në ASHK Berat, do marrim kontakt me zyrën dhe do kuptojmë nga afër se përse deri sot ju nuk jeni bërë dot pronar i tokës të cilën ju e posedoni. E paguani, e shfrytëzoni dhe nuk ju thonë dot që jeni pronar i kësaj toke. Njëkohësisht, Gëzim mbaje mend datën sot, që nesër nuk ke më asnjë të drejtë mbi tokën për të cilën flasim sepse do ikësh bashkë me gruan dhe dy fëmijët e tu sepse ata nuk janë trashëgimtarë të prindërve të tu, përveç teje./tvklan.al