“Nga përmasat është mirë, por nuk e marrim përsipër” (Video)

Pasi tregoi në “Xing me Ermalin” se në përditshmëri merret me ndërmjetësim, drejtuesi i emisionit Ermal Mamaqi i kërkoi kandidatit për bashkinë Këlcyrë, Hazbi Kasaj të gjejë një djalë të mirë për velinën Belinda Dragoti.

Pas kërkesës së Mamaqit, Kasaj kërkoi të shihte Belindën dhe pasi hyri velina dhe tregoi se është 19 vjeç ai nuk pranoi të ndërmjetësojë për të, pasi sipas tij, vajzat duhet të jenë mbi 25 vjeç.

“Nga përmasat mirë është, por nuk e marrim përsipër, të vazhdojë studimet” tha Kasaj.

Ermal Mamaqi: Tani do vijë një vajzë, do na gjesh ndonjë çun të mirë për të?

Hazbi Kasaj: Kam, kam, por ta shohim një herë ç’kallëp është.

Ermal Mamaqi: Gocën e kemi me shkollë të lartë, di anglisht shumë mirë, di italisht, shqip, është e bukur, por nuk është shumë mirë me punët e shtëpisë.

Hazbi Kasaj: Në bashkinë Këlcyrë ka plot çuna nëpër fshatra që nuk gjejnë dot gra. Kur të bëhem unë kryetar bashkie do t’i martoj të gjithë këta çuna pa pagesë. Do dal në një televizion dhe do bëj thirrje.

Ermal Mamaqi: Ashtu siç bën Aldo në mëngjes. Aldo më ka kopjuar mua, kam që në kohën e Enverit që e bëj këtë punë.

Hazbi Kasaj: Po sa vjeç është kjo vajza?

Ermal Mamaqi: 19 vjeç.

Hazbi Kasaj: Epo nuk pranohet, ne i kemi vajzat mbi 25 vjeç në shoqatën tonë, duhet të rritet. Po e mirë qenka kjo. Nga përmasat mirë është, por nuk e marrim përsipër. Të vazhdojë studimet.

Ermal Mamaqi: Mirë, pasi të mbarojë studimet t’i gjejmë një dalë të mirë nga Elbasani.

Belinda: Jo s’e dua nga Elbasani.

Hazbi Kasaj: Do ta marr në Përmet unë këtë. Të më japë adresën kjo mua dhe numrin e telefonit dhe e sistemoj unë./tvklan.al