Nga prilli rriten 50 mijë lekë pagat për mjekët specialistë

12:07 06/03/2023

Rama: Rritje 7% për mjekët e përgjithshëm e infermierët

Duke nisur nga muaji tjetër, mjekët specialistë do të marrin 50 mijë lekë të reja plus rrogës së tyre. Lajmin e dha kryeministri Edi Rama, gjatë Kongresit të Shëndetësisë të mbajtur në Tiranë. Sipas kreut të qeverisë, me këtë rritje të pagave, Shqipëria ngjitet më lart se vendet e rajonit për pagat e mjekëve specialistë.

“Po, po të gjitha këto janë të drejta, por gjermani është gjerman dhe ne jemi shumë mbrapa. Dhe ne i kemi rritur pagat, është e vërtetë, nga 2013-ta me 63%, por jemi shumë të vetëdijshëm që kjo nuk mjafton. Në 30 prill, mjekët specialistë do fillojnë të marrin 50 mijë lekë të reja plus në pagën e tyre. Domethënë janë 500 dollarë në muaj plus, 6000 dollarë në vit nëse aritmetika ime është e saktë dhe janë nga muaji prill. Nëse në prill, ne me pagën për mjekët specialistë ngjitemi lart në pagat e rajonit dhe faktikisht barazohemi me Serbinë, të njëjtën gjë do të bëjmë dhe me pagat e tjera pa diskutim brenda këtij mandati”.

Ndërsa për mjekët e përgjithshëm dhe infermieret, paga do të rritet me 7 %, por Rama u zotua se kjo nuk është rritja e vetme.

“Ndërkohë që do të mbajmë zotimin për rritjen 7% të pagës për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët. Shpresoj që mjekët specialistë mos ta kërkojnë dhe 7%-in mbi 50 mijë lekëshin dhe në ndërkohë edhe mjekëve të përgjithshëm dhe infermierëve u them se ne po përgatisim rritje proporcionale me këtë të mjekëve specialistë dhe besoj shumë që në hyrje të 2024 do kemi edhe për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët një rritje të ngjashme”.

Rama u ndal edhe tek largimi i mjekive jashtë vendit, për të cilët tha se ka ardhur koha që të adresohet si problem dhe të merret një vendim përfundimtar.

“Sot studentët e mjekësisë paguajnë 1/16 e kostos reale dhe këtë gjë shteti e bën duke marrë në konsideratë një sërë faktorësh që nuk ka nevojë t’i rendis këtu, por ama shteti nuk e bën këtë dhe taksapaguesit shqiptarë nuk paguajnë për këtë që ditët që mbarojnë studimet dhe marrin diplomën e mjekut ata të cilët financohen nga ky buxhet dhe nga kjo sakrificë, të ikin dhe të shërbejnë në Gjermani. Shteti shqiptar nuk financon studimet për sistemin shëndetësor gjerman dhe ky është një problem të cilin shumë vende e kanë adresuar dhe ne ka ardhur koha ta adresojmë”.

Vetëm gjatë vitit 2022, për të plotësuar nevojat e sistemit shëndetësor shqiptar, janë punësuar 335 mjekë të përgjithshëm dhe specialistë dhe 950 infermiere dhe teknikë shkencash mjekësore.

