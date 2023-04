Nga projekti fundor i bulevardit tek kampuset universitare dhe Kopshti Zoologjik, Veliaj prezanton projektet e së ardhmes

23:50 27/04/2023

Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj prezantoi mbrëmjen e kësaj të enjteje në “Opinion” disa nga projektet që do të realizohen në kryeqytet. Veliaj renditi institucionet e reja, por dhe veprat ikonike të së ardhmes duke i dhënë një impuls të ri zhvillimit të qytetit.

“Sapo kemi filluar punimet për TEDA Tirana , zona e lirë ekonomike ku ka kompani nga Izraeli, Amerika, Britania e Madhe, Italia për atë që do jetë një hapësirë dixhitale për qendrat e të dhënave. Do punojnë 7000 njerëz. Muzeu i Artit Modern tek bulevardi i ri. Ka nevojë Tirana për një galeri ekstra. Është vetëm një propozim i Selman Stermasit, do shohim të gjithë propozimet. Për të gjithë ata që janë të shqetësuar për trashëgimin, Bashkia e Tiranës i ka blerë Sarajet. Është një investim që pas Pazarit të Ri dhe Kalasë është i treti në radhë për të mbajtur një hapësirë të vjetër.

Qendra e Panaireve. Sapo bëmë një konkurs kanë dalë dy finalistë. Është tek kryqëzimi i dytë majtas i bulevardit të ri. Kompleks Universitar në qytetin Studenti. Pasi mbaruam 8 godinat tek UBT, Inxhinieri e Mjekësi na kanë ardhur projektet e finalizuara për kompleksin universitar. Do vijnë edhe një pjesë e fakulteteve. Pallati i ri i Sportit Asllan Rusi. Është vetëm, një foto ilustruese që sot nuk mund të vazhdojë tek ai hangari tek Fusha e Aviacionit. Kopshti Botanik do nisë pa asnjë hezitim. Unë besoj që me provën e kopshti zoologjik e kaluam testin. Qendra e Konventave dhe Ekspozitave ka të bëjë me një Pallat të Ri të Kongreseve. Sot është ezauruar kapaciteti. Kongrese, konvente, panaire. Këtu bëhet fjalë për një kapacitet mbi 5 mijë spektatorë. LIDO-ose projekti fundor i bulevardit. Kemi përfunduar me sukses negociatën me qeverinë e Katarit për të financuar dhe praktikisht aksi kryesor. Kjo është gjëja më e bukur. Gjykata e Lartë do transferohet te kryqëzimi i parë i bulevardit të ri ”, tha Veliaj.