Nga sot nis heqja e barrikadave në veri të Kosovës

10:08 29/12/2022

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçic, pas takimit me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova tha të mërkurën se heqja e barrikadave do të nisë mëngjesin e sotëm. “Për 24 orë apo 48 orë do të hiqen barrikadat”, tha ai. Vuçiç tha paraprakisht se janë dhënë garanci se kërkesat e tyre për heqjen e barrikadave do të plotësohen. Mbrëmjen e 28 Dhjetorit, ai ishte në kazermën e Ushtrisë Serbe në Rashkë, afër kufirit me Kosovën. Në takim, ai tha se ish-polici i liruar Dejan Pantiç kishte mbërritur në shtëpi dhe se kjo është një “fitore simbolike”. Një tjetër kërkesë e Vuçiç ishte që “njerëzit që ishin në barrikada të mos ndiqen penalisht”. Teksa lexonte letrën e përfaqësuesve serbë të Kosovës, tha se “nëse terrori vazhdon, veriun do ta mbyllim përgjithmonë për institucionet e Kosovës”.

Mëngjesin e kësaj të enjteje, gazetarja Blerta Dalloshi Berisha përcolli më shumë detaje në një lidhje direkte me Klan News. Gazetarja tha se deri në këto momente heqja e barrikadave nuk ka nisur ende.

“Vuçiç ka bërë thirrje që të hiqen barrikadat dhe ka paralajmëruar që qysh sot në mëngjes do të hiqen, por në këto momente kur po raportojmë ende nuk ka nisur hequr e tyre”.

Ndërkohë, sa i përket kamionëve të djegur gjatë natës në veri, shkaqet dhe autorët mbeten të panjohur për momentin.

“Gjatë natës janë djegur disa kamionë, konkretisht në barrikadën që lidh veriun e Mitrovicës me rrugën Magjistrale që të çon për në pikën kufitare në Jarinjë. Ende nuk e dimë arsyen përse nuk ka nisur heqja e barrikadave. Nëse ka ndonjë përplasje ndërmjet barrikatuesve, nëse ka mendime të ndryshme rreth asaj që ka kërkuar Vuçiç, apo janë duke pritur diçka tjetër. Ajo që mund të them është se fakti që i burgosuri serb, ish-polici që po mbahej në paraburgim, masa iu zëvendësua me arrest shtëpiak dhe tashmë gjendet në shtëpinë e tij. Sa i përket këtij kriteri është i përmbushur dhe mbetet të shihet se përse nuk ka nisur heqja e barrikadave”. /tvklan.al